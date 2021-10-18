https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755117967.html

Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани

Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани - РИА Новости, 18.10.2021

Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T22:27

2021-10-18T22:27

2021-10-18T23:44

происшествия

казань

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

стрельба в школе в казани

ильназ галявиев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732014331_0:0:2402:1351_1920x0_80_0_0_43c4dc05afdb6577f625a228d0e8c53f.jpg

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе произошло в Казани 11 мая: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали."Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему (Галявиеву) мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".Помимо этого, по словам главы СК, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов.

https://ria.ru/20211014/galyaviev-1754638654.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев