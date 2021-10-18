https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755117967.html
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани - РИА Новости, 18.10.2021
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:27
2021-10-18T22:27
2021-10-18T23:44
происшествия
казань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732014331_0:0:2402:1351_1920x0_80_0_0_43c4dc05afdb6577f625a228d0e8c53f.jpg
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе произошло в Казани 11 мая: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали."Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему (Галявиеву) мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".Помимо этого, по словам главы СК, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов.
https://ria.ru/20211014/galyaviev-1754638654.html
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732014331_205:0:2224:1514_1920x0_80_0_0_e8c5882cece55ec7e9288468e1587923.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
22:27 18.10.2021 (обновлено: 23:44 18.10.2021)
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани
Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии в Казани тщательно готовил нападение