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Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани - РИА Новости, 18.10.2021
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T22:27
2021-10-18T23:44
происшествия
казань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе произошло в Казани 11 мая: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали."Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему (Галявиеву) мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".Помимо этого, по словам главы СК, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов.
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происшествия, казань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
22:27 18.10.2021 (обновлено: 23:44 18.10.2021)
 
Бастрыкин сообщил подробности расследования нападения на гимназию в Казани

Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии в Казани тщательно готовил нападение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, тщательно спланировал преступление, рассказал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе произошло в Казани 11 мая: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семь детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
"Осуществлены результативные осмотры и анализ информации из принадлежащих ему (Галявиеву) мобильных устройств, исследованы интересующие следствие интернет-ресурсы. Так, в совокупности с другими доказательствами получены сведения, подтверждающие тщательную подготовку фигуранта к совершению инкриминируемых деяний", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
Помимо этого, по словам главы СК, благодаря комплексному криминалистическому сопровождению была обнаружена картечь использованных обвиняемым патронов.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 20:01
Галявиева поместили обратно в СИЗО в Петербурге после экспертизы
 
ПроисшествияКазаньАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСтрельба в школе в КазаниИльназ Галявиев
 
 
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