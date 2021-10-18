https://ria.ru/20211018/rassledovanie-1755017538.html

СК опубликовал третий том книги о расследовании убийства царской семьи

СК опубликовал третий том книги о расследовании убийства царской семьи - РИА Новости, 18.10.2021

СК опубликовал третий том книги о расследовании убийства царской семьи

Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте третий и заключительный том книги, которая посвящена расследованию убийства царской семьи. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:56

2021-10-18T12:56

2021-10-18T13:14

в мире

следственный комитет россии (ск рф)

николай ii

россия

религия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следственный комитет России опубликовал на своем официальном сайте третий и заключительный том книги, которая посвящена расследованию убийства царской семьи."Трехтомное издание является полным собранием материалов следствия и исторических документов, связанных с гибелью российского императора Николая II, его семьи и их приближенных", — говорится там.Подчеркивается, что книга вызвала повышенный интерес в обществе и положительные отклики, ее назвали "наиболее точным и полным источником информации, которая была собрана воедино буквально по крупицам". Она наполнена интересными фактами, архивами, документами. Третий том также дает ответы на поставленные в начале повествования вопросы, опираясь на научные исследования, результаты экспертиз, фотографии и аудиозаписи."Благодаря проведенной кропотливой работе, современным высоким технологиям у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков. Итоги расследования этого преступления признаны на международном уровне", — добавили в СК.Подчеркивается, что издание станет существенным подспорьем для всех, кто заинтересован в установлении истины и достоверности трагических событий прошлого.

https://ria.ru/20211006/ubiystvo-1753382864.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, следственный комитет россии (ск рф), николай ii, россия, религия