19:15 18.10.2021 (обновлено: 19:29 18.10.2021)
В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест
В нескольких городах Югры с 25 октября введут QR-коды, во всем регионе - с 8 ноября
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится в нескольких городах Югры с 25 октября, во всем регионе - с 8 ноября, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.
С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих.
"Установить, что в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов… не допускается оказание услуг", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что QR-коды будут необходимы для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, организации досуга и развлечений с 25 октября в городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, а с 8 ноября - в Сургуте, Югорске и остальных муниципалитетах Югры.
Помимо этого, с 8 ноября на всей территории региона по QR-кодам будут пускать в заведения общественного питания, уточняется в документе.