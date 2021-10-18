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В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест
В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 18.10.2021
В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест
Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится в нескольких городах Югры с 25 октября, во всем регионе - с 8 ноября, говорится в постановлении... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:15
2021-10-18T19:29
распространение коронавируса
общество
югра
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коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится в нескольких городах Югры с 25 октября, во всем регионе - с 8 ноября, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих."Установить, что в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов… не допускается оказание услуг", - говорится в тексте постановления.Отмечается, что QR-коды будут необходимы для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, организации досуга и развлечений с 25 октября в городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, а с 8 ноября - в Сургуте, Югорске и остальных муниципалитетах Югры.Помимо этого, с 8 ноября на всей территории региона по QR-кодам будут пускать в заведения общественного питания, уточняется в документе.
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общество, югра, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код, нижневартовск, наталья комарова
19:15 18.10.2021 (обновлено: 19:29 18.10.2021)
 
В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест

В нескольких городах Югры с 25 октября введут QR-коды, во всем регионе - с 8 ноября

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится в нескольких городах Югры с 25 октября, во всем регионе - с 8 ноября, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.
С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих.
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"Установить, что в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов… не допускается оказание услуг", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что QR-коды будут необходимы для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, организации досуга и развлечений с 25 октября в городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, а с 8 ноября - в Сургуте, Югорске и остальных муниципалитетах Югры.
Помимо этого, с 8 ноября на всей территории региона по QR-кодам будут пускать в заведения общественного питания, уточняется в документе.
 
Распространение коронавирусаОбществоЮграКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииQR-кодНижневартовскНаталья Комарова
 
 
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