https://ria.ru/20211018/qr-kod-1755100615.html

В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест

В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 18.10.2021

В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест

Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится в нескольких городах Югры с 25 октября, во всем регионе - с 8 ноября, говорится в постановлении... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:15

2021-10-18T19:15

2021-10-18T19:29

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт - РИА Новости. Система QR-кодов для посещения общественных мест вводится в нескольких городах Югры с 25 октября, во всем регионе - с 8 ноября, говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой.С 11 октября в Югре обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для призывников, вахтовиков, лиц старше 60 лет, сотрудников правоохранительных органов, медорганизаций, образовательных учреждений, организаций ЖКХ, соцобслуживания и транспортной инфраструктуры, а также муниципальных служащих."Установить, что в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет и старше, документа, удостоверяющего личность и действующих персональных QR-кодов… не допускается оказание услуг", - говорится в тексте постановления.Отмечается, что QR-коды будут необходимы для посещения объектов торговли, за исключением аптек и розничных магазинов с товарами первой необходимости, культуры, спорта, организации досуга и развлечений с 25 октября в городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, а с 8 ноября - в Сургуте, Югорске и остальных муниципалитетах Югры.Помимо этого, с 8 ноября на всей территории региона по QR-кодам будут пускать в заведения общественного питания, уточняется в документе.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1755013259.html

нижневартовск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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