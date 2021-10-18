https://ria.ru/20211018/putin-1755067869.html

Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО

Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО - РИА Новости, 18.10.2021

Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств из бюджета на субсидии... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:43

2021-10-18T16:43

2021-10-18T16:43

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств из бюджета на субсидии авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Срок – 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.

https://realty.ria.ru/20210906/trutnev-1748868276.html

россия

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2021

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экономика, владимир путин, россия