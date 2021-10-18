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Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО
Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО - РИА Новости, 18.10.2021
Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств из бюджета на субсидии... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:43
2021-10-18T16:43
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств из бюджета на субсидии авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений."Правительству Российской Федерации представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Срок – 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.
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экономика, владимир путин, россия
16:43 18.10.2021
 
Путин поручил представить идеи по допсредствам на авиаперевозки в ДФО

Путин ждет от правительства предложений по допсредствам на авиаперевозки в ДФО

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 ноября представить предложения о выделении в 2021 году дополнительных средств из бюджета на субсидии авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе, следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений.
"Правительству Российской Федерации представить предложения о выделении в 2021 году из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований для предоставления организациям воздушного транспорта субсидий на осуществление воздушных перевозок льготных категорий граждан, а также граждан, проживающих на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Срок – 1 ноября 2021 года", - говорится в документе.
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 14:18Восточный экономический форум
Концепция реновации городов ДФО должна быть собрана до середины 2022 года
 
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