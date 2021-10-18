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На мусорном заводе в Омске нашли пулеметную ленту с боевыми патронами
На мусорном заводе в Омске нашли пулеметную ленту с боевыми патронами - РИА Новости, 18.10.2021
На мусорном заводе в Омске нашли пулеметную ленту с боевыми патронами
Пулеметную ленту с боевыми патронами нашли работники омского мусоросортировочного завода на конвейерной ленте в потоке отходов, полиция проводит проверку,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:07
2021-10-18T16:10
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Пулеметную ленту с боевыми патронами нашли работники омского мусоросортировочного завода на конвейерной ленте в потоке отходов, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службах регионального оператора "Магнит" и УМВД по Омской области.Инцидент произошёл в минувшие выходные на мусоросортировочном заводе в Ленинском округе Омска, сообщает региональный оператор "Магнит"."На конвейерной ленте в потоке отходов (рабочие - ред.) нашли пулеметную ленту с боевыми патронами. Боеприпасы не успели дойти до магнитов, отбирающих металл, их заметил на конвейере один из сортировщиков", - пояснили в пресс-службе регоператора.Завод остановили, всех рабочих до приезда оперативных служб эвакуировали из здания, отмечается в сообщении. В УМВД по Омской области РИА Новости подтвердили, что проводят проверку по факту обнаружения патронов на заводе, сейчас они изъяты на экспертизу.В Омске работают два завода по переработке мусора, региональным оператором является компания "Магнит".
https://ria.ru/20210630/musor-1738947078.html
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происшествия, омск, омская область
16:07 18.10.2021 (обновлено: 16:10 18.10.2021)
 
На мусорном заводе в Омске нашли пулеметную ленту с боевыми патронами

На конвейерной ленте мусорного завода в Омске нашли пулеметную ленту с боевыми патронами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБоеприпасы
Боеприпасы - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Пулеметную ленту с боевыми патронами нашли работники омского мусоросортировочного завода на конвейерной ленте в потоке отходов, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службах регионального оператора "Магнит" и УМВД по Омской области.
Инцидент произошёл в минувшие выходные на мусоросортировочном заводе в Ленинском округе Омска, сообщает региональный оператор "Магнит".
"На конвейерной ленте в потоке отходов (рабочие - ред.) нашли пулеметную ленту с боевыми патронами. Боеприпасы не успели дойти до магнитов, отбирающих металл, их заметил на конвейере один из сортировщиков", - пояснили в пресс-службе регоператора.
Завод остановили, всех рабочих до приезда оперативных служб эвакуировали из здания, отмечается в сообщении. В УМВД по Омской области РИА Новости подтвердили, что проводят проверку по факту обнаружения патронов на заводе, сейчас они изъяты на экспертизу.
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