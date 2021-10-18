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Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода
Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода - РИА Новости, 18.10.2021
Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода
Полиция ищет водителя грузовика, который зацепил пешехода на юго-востоке Москвы - мужчина скончался, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:49
2021-10-18T15:49
2021-10-18T15:59
происшествия
москва
авто
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полиция ищет водителя грузовика, который зацепил пешехода на юго-востоке Москвы - мужчина скончался, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.Как уточняется в сообщении, погибшего в районе 14 часов нашли на тротуаре на Фрезерной улице."В результате изучения имеющихся видеокамер наблюдения было установлено, что мужчину зацепил движущийся грузовой автомобиль, который с места происшествия уехал. В настоящее время водитель грузовика разыскивается", - говорится в сообщении пресс-службы.На месте работают правоохранители. Установлено, что погибший - москвич 1973 года рождения.
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происшествия, москва, авто
15:49 18.10.2021 (обновлено: 15:59 18.10.2021)
Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода
На юго-востоке Москвы грузовик задавил пешехода