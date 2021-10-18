https://ria.ru/20211018/proisshestvie-1755055351.html

Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода

Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода - РИА Новости, 18.10.2021

Полиция ищет водителя грузовика, который задавил пешехода

Полиция ищет водителя грузовика, который зацепил пешехода на юго-востоке Москвы - мужчина скончался, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:49

2021-10-18T15:49

2021-10-18T15:59

происшествия

москва

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Полиция ищет водителя грузовика, который зацепил пешехода на юго-востоке Москвы - мужчина скончался, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.Как уточняется в сообщении, погибшего в районе 14 часов нашли на тротуаре на Фрезерной улице."В результате изучения имеющихся видеокамер наблюдения было установлено, что мужчину зацепил движущийся грузовой автомобиль, который с места происшествия уехал. В настоящее время водитель грузовика разыскивается", - говорится в сообщении пресс-службы.На месте работают правоохранители. Установлено, что погибший - москвич 1973 года рождения.

https://ria.ru/20210817/mototsiklist-1746099460.html

https://ria.ru/20210402/dtp-1604039925.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, авто