16:25 18.10.2021 (обновлено: 21:23 18.10.2021)
Болгары потребовали присоединить Украину к России
Читатели болгарской газеты "Факты" потребовали присоединить Украину к России
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе — это худший сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов Москвы.
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"Для русских красная линия тянется до Карпат. Давным-давно нужно было уже покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина", — считает Гай Турий.
"Болгарии тогда нужно будет выйти из альянса: кому это надо — воевать с Россией", — написал Деймос.
"Украина не сможет вступить в НАТО: согласно правилам альянса, у страны-кандидата не должно быть неразрешенных споров с соседями. Украину заставят признать независимость Крыма, Донбасса и Луганска", — подытожил Фауст.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что для членства в военном блоке Украине потребуется достигнуть определенных критериев. На их реализацию уйдет большое количество времени, отметил он.
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