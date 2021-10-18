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Болгары потребовали "покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина"
Болгары потребовали присоединить Украину к России - РИА Новости, 18.10.2021
Болгары потребовали "покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина"
Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:25
2021-10-18T21:23
в мире
украина
киев
москва
андерс фог расмуссен
дмитрий песков
нато
верховная рада украины
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе — это худший сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов Москвы."Для русских красная линия тянется до Карпат. Давным-давно нужно было уже покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина", — считает Гай Турий."Болгарии тогда нужно будет выйти из альянса: кому это надо — воевать с Россией", — написал Деймос."Украина не сможет вступить в НАТО: согласно правилам альянса, у страны-кандидата не должно быть неразрешенных споров с соседями. Украину заставят признать независимость Крыма, Донбасса и Луганска", — подытожил Фауст.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что для членства в военном блоке Украине потребуется достигнуть определенных критериев. На их реализацию уйдет большое количество времени, отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, москва, андерс фог расмуссен, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, россия
16:25 18.10.2021 (обновлено: 21:23 18.10.2021)
 
Болгары потребовали присоединить Украину к России

Читатели болгарской газеты "Факты" потребовали присоединить Украину к России

© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму
Военнослужащие на учениях ВДВ на полигоне Опук в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе — это худший сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов Москвы.
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"Для русских красная линия тянется до Карпат. Давным-давно нужно было уже покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина", — считает Гай Турий.
"Болгарии тогда нужно будет выйти из альянса: кому это надо — воевать с Россией", — написал Деймос.

"Как бы только вступление Украины в НАТО не обернулось общими границами России с Польшей, Венгрией и Румынией", — сыронизировал комментатор с ником Един.

"Украина не сможет вступить в НАТО: согласно правилам альянса, у страны-кандидата не должно быть неразрешенных споров с соседями. Украину заставят признать независимость Крыма, Донбасса и Луганска", — подытожил Фауст.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что для членства в военном блоке Украине потребуется достигнуть определенных критериев. На их реализацию уйдет большое количество времени, отметил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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