https://ria.ru/20211018/prisoedinenie-1755062837.html

Болгары потребовали "покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина"

Болгары потребовали присоединить Украину к России - РИА Новости, 18.10.2021

Болгары потребовали "покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина"

Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:25

2021-10-18T16:25

2021-10-18T21:23

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нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" высказались о возможности вступления Украины в НАТО.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что членство Киева в Североатлантическом альянсе — это худший сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов Москвы."Для русских красная линия тянется до Карпат. Давным-давно нужно было уже покончить с этой вымышленной язвой под названием Украина", — считает Гай Турий."Болгарии тогда нужно будет выйти из альянса: кому это надо — воевать с Россией", — написал Деймос."Украина не сможет вступить в НАТО: согласно правилам альянса, у страны-кандидата не должно быть неразрешенных споров с соседями. Украину заставят признать независимость Крыма, Донбасса и Луганска", — подытожил Фауст.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса Киева. В июне 2016-го вступление в Североатлантический альянс сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что для членства в военном блоке Украине потребуется достигнуть определенных критериев. На их реализацию уйдет большое количество времени, отметил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210911/reaktsiya-1749667474.html

https://ria.ru/20210815/urok-1745834873.html

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в мире, украина, киев, москва, андерс фог расмуссен, дмитрий песков, нато, верховная рада украины, россия