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Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов

Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов - РИА Новости, 18.10.2021

Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов

Центральная часть города Семенова в Нижегородской области преобразилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:09

2021-10-18T19:09

2021-10-18T19:09

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Центральная часть города Семенова в Нижегородской области преобразилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба правительства региона.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Горожане очень неравнодушно отнеслись к конкурсу малых городов и исторических поселений. Они участвовали в соцопросах, комментировали в социальных сетях, обсуждали проект на всех этапах подготовки и при реализации проекта. В общей сложности участниками обсуждений стали больше шести тысяч человек – это практически каждый четвертый житель Семенова", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона подчеркнул, что работы по федеральному нацпроекту в Семенове проводились синхронно с муниципальной программой по комплексному благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. В результате обновилась площадь Бориса Корнилова – там появились многофункциональные павильоны, изменилась схема движения транспорта, обустроены гостевые парковки. Реконструирован фонтанный комплекс и благоустроена зона пруда. На улицах Ванеева и Гоголя обновлены фасады исторической застройки, в Городошном парке появились три комфортные территории – спортивно-игровая, детская и для любителей тихого отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составила более 4 гектаров."Центральная часть Семенова стала более комфортной и для людей с ограниченными возможностями передвижения: оборудованы пандусы, перед пешеходными переходами предусмотрена тактильная разметка, а скамейки для людей, которым трудно подниматься, думаю, оценят и пожилые семеновцы", - добавил Никитин.Общая стоимость работ составила около 90 миллионов рублей: 70 миллионов было получено из федерального бюджета благодаря победе в конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, 15 миллионов – средства местного бюджета, 4,5 миллиона рублей – внебюджетное финансирование.

https://ria.ru/20211014/bolitsa-1754640657.html

https://ria.ru/20211006/puteprovod-1753374646.html

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общество, нижегородская область, глеб никитин, россия