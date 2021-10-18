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Нижегородская область
https://ria.ru/20211018/preobrazhenie-1755099690.html
Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов
Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов - РИА Новости, 18.10.2021
Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов
Центральная часть города Семенова в Нижегородской области преобразилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений,... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:09
2021-10-18T19:09
нижегородская область
общество
нижегородская область
глеб никитин
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Центральная часть города Семенова в Нижегородской области преобразилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба правительства региона.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"."Горожане очень неравнодушно отнеслись к конкурсу малых городов и исторических поселений. Они участвовали в соцопросах, комментировали в социальных сетях, обсуждали проект на всех этапах подготовки и при реализации проекта. В общей сложности участниками обсуждений стали больше шести тысяч человек – это практически каждый четвертый житель Семенова", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Глава региона подчеркнул, что работы по федеральному нацпроекту в Семенове проводились синхронно с муниципальной программой по комплексному благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. В результате обновилась площадь Бориса Корнилова – там появились многофункциональные павильоны, изменилась схема движения транспорта, обустроены гостевые парковки. Реконструирован фонтанный комплекс и благоустроена зона пруда. На улицах Ванеева и Гоголя обновлены фасады исторической застройки, в Городошном парке появились три комфортные территории – спортивно-игровая, детская и для любителей тихого отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составила более 4 гектаров."Центральная часть Семенова стала более комфортной и для людей с ограниченными возможностями передвижения: оборудованы пандусы, перед пешеходными переходами предусмотрена тактильная разметка, а скамейки для людей, которым трудно подниматься, думаю, оценят и пожилые семеновцы", - добавил Никитин.Общая стоимость работ составила около 90 миллионов рублей: 70 миллионов было получено из федерального бюджета благодаря победе в конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, 15 миллионов – средства местного бюджета, 4,5 миллиона рублей – внебюджетное финансирование.
https://ria.ru/20211014/bolitsa-1754640657.html
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общество, нижегородская область, глеб никитин, россия
19:09 18.10.2021
 
Центр города Семенов преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов

Центр нижегородского Семенова преобразился благодаря победе в конкурсе малых городов

© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Центральная часть города Семенова в Нижегородской области преобразилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".
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Губернатор Никитин выделил 70 миллионов рублей на ремонт детской больницы
"Горожане очень неравнодушно отнеслись к конкурсу малых городов и исторических поселений. Они участвовали в соцопросах, комментировали в социальных сетях, обсуждали проект на всех этапах подготовки и при реализации проекта. В общей сложности участниками обсуждений стали больше шести тысяч человек – это практически каждый четвертый житель Семенова", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Глава региона подчеркнул, что работы по федеральному нацпроекту в Семенове проводились синхронно с муниципальной программой по комплексному благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. В результате обновилась площадь Бориса Корнилова – там появились многофункциональные павильоны, изменилась схема движения транспорта, обустроены гостевые парковки. Реконструирован фонтанный комплекс и благоустроена зона пруда. На улицах Ванеева и Гоголя обновлены фасады исторической застройки, в Городошном парке появились три комфортные территории – спортивно-игровая, детская и для любителей тихого отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составила более 4 гектаров.
"Центральная часть Семенова стала более комфортной и для людей с ограниченными возможностями передвижения: оборудованы пандусы, перед пешеходными переходами предусмотрена тактильная разметка, а скамейки для людей, которым трудно подниматься, думаю, оценят и пожилые семеновцы", - добавил Никитин.
Общая стоимость работ составила около 90 миллионов рублей: 70 миллионов было получено из федерального бюджета благодаря победе в конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, 15 миллионов – средства местного бюджета, 4,5 миллиона рублей – внебюджетное финансирование.
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6 октября, 17:19Нижегородская область
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