https://ria.ru/20211018/precc-pokaz-1755028850.html

Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов"

Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов" - РИА Новости, 18.10.2021

Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов"

20 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится преcc-показ документального фильма телеканала "Наука" "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов". По окончании просмотра состоится пресс-конференция, в ходе которой пройдет обсуждение фильма с экспертами.

2021-10-18T13:49

2021-10-18T13:49

2021-10-18T13:49

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Задать вопросУчастники:- автор проекта "Неизвестный ковид" и научный редактор телеканала "Наука" Иван СЕМЕНОВ;- заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института Павел ВОЛЧКОВ;- старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Александр ПАНЧИН;- научный сотрудник Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Владимир КОЗЛОВ.Документальный фильм телеканала "Наука" "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов" рассказывает о новой коронавирусной инфекции с научной точки зрения и раскрывает её малоизвестные стороны. Картина даст зрителям возможность узнать об известных лишь специалистам особенностях COVID-19.Как эпидемия COVID-19 заменила сезонную волну гриппа? Почему вирус пошёл совершенно не по тем путям мутаций, которые предсказывали вирусологи и эпидемиологи? Как помогают в борьбе с распространением мутировавшего вируса уже существующие вакцины? Существуют ли на сегодняшний день противовирусные средства, подтвердившие свою эффективность в борьбе с новым коронавирусом?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы