Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/precc-pokaz-1755028850.html
Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов"
Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов" - РИА Новости, 18.10.2021
Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов"
20 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится преcc-показ документального фильма телеканала "Наука" "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов". По окончании просмотра состоится пресс-конференция, в ходе которой пройдет обсуждение фильма с экспертами.
2021-10-18T13:49
2021-10-18T13:49
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755028850.jpg?1634554168
Задать вопросУчастники:- автор проекта "Неизвестный ковид" и научный редактор телеканала "Наука" Иван СЕМЕНОВ;- заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института Павел ВОЛЧКОВ;- старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Александр ПАНЧИН;- научный сотрудник Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Владимир КОЗЛОВ.Документальный фильм телеканала "Наука" "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов" рассказывает о новой коронавирусной инфекции с научной точки зрения и раскрывает её малоизвестные стороны. Картина даст зрителям возможность узнать об известных лишь специалистам особенностях COVID-19.Как эпидемия COVID-19 заменила сезонную волну гриппа? Почему вирус пошёл совершенно не по тем путям мутаций, которые предсказывали вирусологи и эпидемиологи? Как помогают в борьбе с распространением мутировавшего вируса уже существующие вакцины? Существуют ли на сегодняшний день противовирусные средства, подтвердившие свою эффективность в борьбе с новым коронавирусом?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:49 18.10.2021
 

Показ и обсуждение фильма "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов"

Читать ria.ru в
20 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится преcc-показ документального фильма телеканала "Наука" "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов". По окончании просмотра состоится пресс-конференция, в ходе которой пройдет обсуждение фильма с экспертами.
Задать вопрос
Участники:
- автор проекта "Неизвестный ковид" и научный редактор телеканала "Наука" Иван СЕМЕНОВ;
- заведующий Лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического института Павел ВОЛЧКОВ;
- старший научный сотрудник Института проблем передачи информации им. А. А. Харкевича Александр ПАНЧИН;
- научный сотрудник Института демографии им. А. Г. Вишневского НИУ ВШЭ Владимир КОЗЛОВ.
Документальный фильм телеканала "Наука" "Неизвестный ковид. Джокер в мире вирусов" рассказывает о новой коронавирусной инфекции с научной точки зрения и раскрывает её малоизвестные стороны. Картина даст зрителям возможность узнать об известных лишь специалистам особенностях COVID-19.
Как эпидемия COVID-19 заменила сезонную волну гриппа? Почему вирус пошёл совершенно не по тем путям мутаций, которые предсказывали вирусологи и эпидемиологи? Как помогают в борьбе с распространением мутировавшего вируса уже существующие вакцины? Существуют ли на сегодняшний день противовирусные средства, подтвердившие свою эффективность в борьбе с новым коронавирусом?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Япония сообщила о возможном запуске КНДР баллистической ракеты
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
Лента новостейМолния