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Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями
Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями - РИА Новости, 18.10.2021
Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;- заместитель руководителя Службы по... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:24
2021-10-18T13:24
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20 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Первые шаги поведенческого надзора в России: итоги, проблемы, перспективы", посвящённый обсуждению общих проблем поведенческого надзора в контексте федерального закона №192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Участники:- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;- заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена НЕНАХОВА;- партнер, глава практики финансов и рисков компании Oliver Wyman в Великобритании Марк АБРАХАМСОН;- директор по правовым вопросам Росбанка Полина ЛЕБЕДЕВА;- директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Банка "ФК Открытие" Андрей ЗОРИН;- руководитель направления по законодательному регулированию Альфа-Банка Олег ИВАНОВ;- начальник Управления - старший вице-президент Банка ВТБ Артем ТЫНЧЕРОВ;- президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей ТИМОФЕЕВ;- вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор ДУБРОВИН.Модераторы:- вице-президент Ассоциации банков России Анатолий КОЗЛАЧКОВ;- доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елизавета ЛАУТС.В ходе мероприятия будут обсуждены цели регулятора при введении поведенческого надзора, стратегическое видение развития поведенческого регулирования и надзора, новеллы Федерального закона № 192-ФЗ и пределы полномочий Банка России, правовая природа стандартов саморегулируемой организации и их соотношение с актами Банка России, жизнеспособность модели осуществления надзорных полномочий СРО, перспективы и возможные модели СРО на рынке банковских услуг.Круглый стол пройдет в очно-заочном формате с онлайн-трансляцией для участников.Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.Программа и регистрацияДополнительная информация для СМИОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
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13:24 18.10.2021
 

Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями

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20 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Первые шаги поведенческого надзора в России: итоги, проблемы, перспективы", посвящённый обсуждению общих проблем поведенческого надзора в контексте федерального закона №192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Участники:
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;
- заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена НЕНАХОВА;
- партнер, глава практики финансов и рисков компании Oliver Wyman в Великобритании Марк АБРАХАМСОН;
- директор по правовым вопросам Росбанка Полина ЛЕБЕДЕВА;
- директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Банка "ФК Открытие" Андрей ЗОРИН;
- руководитель направления по законодательному регулированию Альфа-Банка Олег ИВАНОВ;
- начальник Управления - старший вице-президент Банка ВТБ Артем ТЫНЧЕРОВ;
- президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей ТИМОФЕЕВ;
- вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор ДУБРОВИН.
Модераторы:
- вице-президент Ассоциации банков России Анатолий КОЗЛАЧКОВ;
- доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елизавета ЛАУТС.

В ходе мероприятия будут обсуждены цели регулятора при введении поведенческого надзора, стратегическое видение развития поведенческого регулирования и надзора, новеллы Федерального закона № 192-ФЗ и пределы полномочий Банка России, правовая природа стандартов саморегулируемой организации и их соотношение с актами Банка России, жизнеспособность модели осуществления надзорных полномочий СРО, перспективы и возможные модели СРО на рынке банковских услуг.
Круглый стол пройдет в очно-заочном формате с онлайн-трансляцией для участников.
Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.
Программа и регистрация
Дополнительная информация для СМИ

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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