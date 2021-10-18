https://ria.ru/20211018/povedencheskiynadzor-1755023154.html

Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями

Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями - РИА Новости, 18.10.2021

Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями

- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;- заместитель руководителя Службы по... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:24

2021-10-18T13:24

2021-10-18T13:24

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20 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Первые шаги поведенческого надзора в России: итоги, проблемы, перспективы", посвящённый обсуждению общих проблем поведенческого надзора в контексте федерального закона №192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Участники:- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;- заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена НЕНАХОВА;- партнер, глава практики финансов и рисков компании Oliver Wyman в Великобритании Марк АБРАХАМСОН;- директор по правовым вопросам Росбанка Полина ЛЕБЕДЕВА;- директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Банка "ФК Открытие" Андрей ЗОРИН;- руководитель направления по законодательному регулированию Альфа-Банка Олег ИВАНОВ;- начальник Управления - старший вице-президент Банка ВТБ Артем ТЫНЧЕРОВ;- президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей ТИМОФЕЕВ;- вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор ДУБРОВИН.Модераторы:- вице-президент Ассоциации банков России Анатолий КОЗЛАЧКОВ;- доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елизавета ЛАУТС.В ходе мероприятия будут обсуждены цели регулятора при введении поведенческого надзора, стратегическое видение развития поведенческого регулирования и надзора, новеллы Федерального закона № 192-ФЗ и пределы полномочий Банка России, правовая природа стандартов саморегулируемой организации и их соотношение с актами Банка России, жизнеспособность модели осуществления надзорных полномочий СРО, перспективы и возможные модели СРО на рынке банковских услуг.Круглый стол пройдет в очно-заочном формате с онлайн-трансляцией для участников.Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.Программа и регистрацияДополнительная информация для СМИОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы