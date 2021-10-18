Круглый стол о взаимодействии финансовых организаций с потребителями
20 октября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол на тему: "Первые шаги поведенческого надзора в России: итоги, проблемы, перспективы", посвящённый обсуждению общих проблем поведенческого надзора в контексте федерального закона №192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Участники:
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;
- заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена НЕНАХОВА;
- партнер, глава практики финансов и рисков компании Oliver Wyman в Великобритании Марк АБРАХАМСОН;
- директор по правовым вопросам Росбанка Полина ЛЕБЕДЕВА;
- директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Банка "ФК Открытие" Андрей ЗОРИН;
- руководитель направления по законодательному регулированию Альфа-Банка Олег ИВАНОВ;
- начальник Управления - старший вице-президент Банка ВТБ Артем ТЫНЧЕРОВ;
- президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей ТИМОФЕЕВ;
- вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор ДУБРОВИН.
Участники:
- руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил МАМУТА;
- заместитель руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Елена НЕНАХОВА;
- партнер, глава практики финансов и рисков компании Oliver Wyman в Великобритании Марк АБРАХАМСОН;
- директор по правовым вопросам Росбанка Полина ЛЕБЕДЕВА;
- директор Центра по взаимодействию с органами государственной власти Банка "ФК Открытие" Андрей ЗОРИН;
- руководитель направления по законодательному регулированию Альфа-Банка Олег ИВАНОВ;
- начальник Управления - старший вице-президент Банка ВТБ Артем ТЫНЧЕРОВ;
- президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей ТИМОФЕЕВ;
- вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор ДУБРОВИН.
Модераторы:
- вице-президент Ассоциации банков России Анатолий КОЗЛАЧКОВ;
- доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елизавета ЛАУТС.
В ходе мероприятия будут обсуждены цели регулятора при введении поведенческого надзора, стратегическое видение развития поведенческого регулирования и надзора, новеллы Федерального закона № 192-ФЗ и пределы полномочий Банка России, правовая природа стандартов саморегулируемой организации и их соотношение с актами Банка России, жизнеспособность модели осуществления надзорных полномочий СРО, перспективы и возможные модели СРО на рынке банковских услуг.
Круглый стол пройдет в очно-заочном формате с онлайн-трансляцией для участников.
Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.
- вице-президент Ассоциации банков России Анатолий КОЗЛАЧКОВ;
- доцент кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Елизавета ЛАУТС.
В ходе мероприятия будут обсуждены цели регулятора при введении поведенческого надзора, стратегическое видение развития поведенческого регулирования и надзора, новеллы Федерального закона № 192-ФЗ и пределы полномочий Банка России, правовая природа стандартов саморегулируемой организации и их соотношение с актами Банка России, жизнеспособность модели осуществления надзорных полномочий СРО, перспективы и возможные модели СРО на рынке банковских услуг.
Круглый стол пройдет в очно-заочном формате с онлайн-трансляцией для участников.
Мероприятие организовано Ассоциацией банков России.
Дополнительная информация для СМИ
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru