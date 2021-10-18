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https://ria.ru/20211018/posol-1755049508.html
Посол Франции объяснил отъезд из Белоруссии
Посол Франции объяснил отъезд из Белоруссии - РИА Новости, 18.10.2021
Посол Франции объяснил отъезд из Белоруссии
Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост в своем обращении к белорусам пояснил причину отъезда из Минска: он не вручил верительные грамоты, так как Париж не... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:22
2021-10-18T16:50
франция
в мире
париж
белоруссия
минск
мид франции‎
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост в своем обращении к белорусам пояснил причину отъезда из Минска: он не вручил верительные грамоты, так как Париж не признал итоги выборов президента Белоруссии в 2020 году."К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты", - говорится в обращении дипломата, опубликованном на сайте французской дипмиссии.Дипломат также заявил, что в Белоруссии у него было много интересных встреч и открытий, он встретил "много мужественных и сильных духом людей". "Знайте, что мы поддержим вас. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни", - подчеркнул де Лакост.МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии. Позже пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что посол Франции в Белоруссии не завершил предусмотренную международными правилами процедуру вступления в должность, Минск сообщил Парижу об истечении срока согласия на его назначение. При этом посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.Де Лакост в ноябре 2020 года приехал в Белоруссию в качестве назначенного посла Франции, в декабре 2020 года вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Вместе с тем президенту Белоруссии Александру Лукашенко верительные грамоты так и не были вручены.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
https://ria.ru/20211018/lukashenko-1755005807.html
https://ria.ru/20211018/posol-1755041996.html
https://ria.ru/20211007/sanktsii-1753557421.html
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франция, в мире, париж, белоруссия, минск, мид франции‎, мид белоруссии
15:22 18.10.2021 (обновлено: 16:50 18.10.2021)
 
Посол Франции объяснил отъезд из Белоруссии

Посол Франции в Минске заявил, что не вручил верительные грамоты из-за непризнания выборов

© РИА Новости / Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Посол Франции в Белоруссии Николя де Лакост в своем обращении к белорусам пояснил причину отъезда из Минска: он не вручил верительные грамоты, так как Париж не признал итоги выборов президента Белоруссии в 2020 году.
"К сожалению, мы с женой вынуждены покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не представил свои верительные грамоты", - говорится в обращении дипломата, опубликованном на сайте французской дипмиссии.
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Дипломат также заявил, что в Белоруссии у него было много интересных встреч и открытий, он встретил "много мужественных и сильных духом людей". "Знайте, что мы поддержим вас. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни", - подчеркнул де Лакост.
МИД Франции в понедельник подтвердил появившуюся накануне в СМИ информацию о том, что французский посол де Лакост покинул Минск 17 октября в связи с решением властей Белоруссии. Позже пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз уточнил, что посол Франции в Белоруссии не завершил предусмотренную международными правилами процедуру вступления в должность, Минск сообщил Парижу об истечении срока согласия на его назначение. При этом посол Белоруссии во Франции Игорь Фисенко был отозван в Минск на консультации.
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Посла Белоруссии во Франции отозвали в Минск на консультации
Де Лакост в ноябре 2020 года приехал в Белоруссию в качестве назначенного посла Франции, в декабре 2020 года вручил копии верительных грамот министру иностранных дел республики Владимиру Макею. Вместе с тем президенту Белоруссии Александру Лукашенко верительные грамоты так и не были вручены.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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7 октября, 17:47Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
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