https://ria.ru/20211018/politsiya-1755076634.html
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая - РИА Новости, 18.10.2021
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая
Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:28
2021-10-18T17:28
2021-10-18T17:28
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.По её словам, сегодня днем в полицию сообщили о нападении собаки на женщину в поселке Ильинский."Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции... принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное", - сказала Петрова.Однако пострадала и сама девушка, "она получила ранение бедра и была госпитализирована", добавили в ГУМВД. По факту применения полицейским оружия проводится проверка.
https://ria.ru/20210826/sobaki-1747431389.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая
Подмосковный полицейский случайно ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая