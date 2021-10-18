https://ria.ru/20211018/politsiya-1755076634.html

Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая

Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая - РИА Новости, 18.10.2021

Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая

Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:28

2021-10-18T17:28

2021-10-18T17:28

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.По её словам, сегодня днем в полицию сообщили о нападении собаки на женщину в поселке Ильинский."Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции... принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное", - сказала Петрова.Однако пострадала и сама девушка, "она получила ранение бедра и была госпитализирована", добавили в ГУМВД. По факту применения полицейским оружия проводится проверка.

https://ria.ru/20210826/sobaki-1747431389.html

https://ria.ru/20200901/los-1576587333.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)