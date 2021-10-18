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Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая - РИА Новости, 18.10.2021
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая
Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:28
2021-10-18T17:28
происшествия
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.По её словам, сегодня днем в полицию сообщили о нападении собаки на женщину в поселке Ильинский."Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции... принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное", - сказала Петрова.Однако пострадала и сама девушка, "она получила ранение бедра и была госпитализирована", добавили в ГУМВД. По факту применения полицейским оружия проводится проверка.
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
17:28 18.10.2021
 
Подмосковный полицейский подстрелил девушку, пытаясь спасти ее от алабая

Подмосковный полицейский случайно ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подмосковный полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая, по факту применения им оружия проводится проверка, сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По её словам, сегодня днем в полицию сообщили о нападении собаки на женщину в поселке Ильинский.
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"Незамедлительно прибывший на место происшествия участковый уполномоченный полиции увидел, что собака породы алабай повалила девушку на землю, порвала одежду и вела себя агрессивно по отношению к ней... В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции... принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное", - сказала Петрова.
Однако пострадала и сама девушка, "она получила ранение бедра и была госпитализирована", добавили в ГУМВД. По факту применения полицейским оружия проводится проверка.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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