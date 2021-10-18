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Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде - РИА Новости, 18.10.2021
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде
Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, заявила РИА Новости, что приедет в страну пребывания в течение месяца. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:58
2021-10-18T12:00
кабо-верде
россия
политика
в мире
владимир путин
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, заявила РИА Новости, что приедет в страну пребывания в течение месяца.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде."В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий верительных грамот министерству иностранных дел государства пребывания или другому министерству, в отношении которого имеется договоренность.
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кабо-верде, россия, политика, в мире, владимир путин, наталья поклонская
11:58 18.10.2021 (обновлено: 12:00 18.10.2021)
 
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде

Назначенная послом в Кабо-Верде Поклонская заявила, что приедет в страну в течение месяца

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Наталья Поклонская во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, заявила РИА Новости, что приедет в страну пребывания в течение месяца.
Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде.
"В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий верительных грамот министерству иностранных дел государства пребывания или другому министерству, в отношении которого имеется договоренность.
Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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