https://ria.ru/20211018/poklonskaya-1755004246.html
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде - РИА Новости, 18.10.2021
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде
Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, заявила РИА Новости, что приедет в страну пребывания в течение месяца. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:58
2021-10-18T11:58
2021-10-18T12:00
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россия
политика
в мире
владимир путин
наталья поклонская
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом РФ в Кабо-Верде, заявила РИА Новости, что приедет в страну пребывания в течение месяца.Президент России Владимир Путин в середине октября назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде."В течение месяца с момента опубликования указа президента о моем назначении я должна прибыть в страну пребывания. Поэтому в настоящее время я занята сбором и переездом", - сказала РИА Новости Поклонская.По ее словам, глава представительства считается приступившим к выполнению своих функций в государстве пребывания либо с момента вручения своих верительных грамот, либо с момента сообщения о своем прибытии и представления заверенных копий верительных грамот министерству иностранных дел государства пребывания или другому министерству, в отношении которого имеется договоренность.
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кабо-верде, россия, политика, в мире, владимир путин, наталья поклонская
11:58 18.10.2021 (обновлено: 12:00 18.10.2021)
Поклонская рассказала, когда прибудет в Кабо-Верде
Назначенная послом в Кабо-Верде Поклонская заявила, что приедет в страну в течение месяца