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Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди
Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди - РИА Новости, 18.10.2021
Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди
Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос". РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:01
2021-10-18T08:01
2021-10-18T08:01
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центр "фобос"
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"."Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 6-8 градусов в столице, от плюс 4 до 9 градусов по области. Юго-западное с переходом на западный направление ветра, ветер порывистый от 4 до 9 метров в секунду", - уточнил специалист центра.По его словам, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос", погода
Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди
В Центре "Фобос" рассказали, что в понедельник в Москве пройдут кратковременные дожди