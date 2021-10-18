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Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди
Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди - РИА Новости, 18.10.2021
Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди
Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос". РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T08:01
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общество
москва
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"."Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 6-8 градусов в столице, от плюс 4 до 9 градусов по области. Юго-западное с переходом на западный направление ветра, ветер порывистый от 4 до 9 метров в секунду", - уточнил специалист центра.По его словам, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, центр "фобос", погода
08:01 18.10.2021
 
Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди

В Центре "Фобос" рассказали, что в понедельник в Москве пройдут кратковременные дожди

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос".
"Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 6-8 градусов в столице, от плюс 4 до 9 градусов по области. Юго-западное с переходом на западный направление ветра, ветер порывистый от 4 до 9 метров в секунду", - уточнил специалист центра.
По его словам, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.
Женщина на Манежной площади - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
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ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Погода
 
 
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