https://ria.ru/20211018/pogoda-1754967071.html

Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди

Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди - РИА Новости, 18.10.2021

Москвичей в понедельник ожидают кратковременные дожди

Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос". РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T08:01

2021-10-18T08:01

2021-10-18T08:01

общество

москва

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Кратковременные дожди ожидают москвичей в понедельник, воздух в столице прогреется до плюс 8 градусов, рассказали РИА Новости в центре "Фобос"."Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 6-8 градусов в столице, от плюс 4 до 9 градусов по области. Юго-западное с переходом на западный направление ветра, ветер порывистый от 4 до 9 метров в секунду", - уточнил специалист центра.По его словам, атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 743 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20211017/pogoda-1754923176.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода