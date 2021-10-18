https://ria.ru/20211018/podozrevaemaya-1755122700.html

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии - РИА Новости, 19.10.2021

Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологодской области установлена, ее доставляют в следственные органы, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-18T23:20

2021-10-18T23:20

2021-10-19T01:15

происшествия

вологодская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологодской области установлена, ее доставляют в следственные органы, сообщается на сайте Следственного комитета.Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что нашли тело пропавшей девятилетней девочки, которая в субботу вышла из своего дома и не вернулась.По версии следствия, жительница Вологды 1981 года рождения 16 октября встретила свою жертву на улицах города.Подозреваемую удалось обнаружить в соседней Карелии. Она находится в одной из больниц города Беломорска.Дело поставлено на личный контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Свидетели по делу допрошены.

https://ria.ru/20211018/ubiystvo-1755032262.html

вологодская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области