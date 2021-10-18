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Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии
Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии - РИА Новости, 19.10.2021
Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологодской области установлена, ее доставляют в следственные органы, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-18T23:20
2021-10-18T23:20
2021-10-19T01:15
происшествия
вологодская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологодской области установлена, ее доставляют в следственные органы, сообщается на сайте Следственного комитета.Ранее в региональном главке МЧС сообщили, что нашли тело пропавшей девятилетней девочки, которая в субботу вышла из своего дома и не вернулась.По версии следствия, жительница Вологды 1981 года рождения 16 октября встретила свою жертву на улицах города.Подозреваемую удалось обнаружить в соседней Карелии. Она находится в одной из больниц города Беломорска.Дело поставлено на личный контроль председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Свидетели по делу допрошены.
https://ria.ru/20211018/ubiystvo-1755032262.html
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происшествия, вологодская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области
23:20 18.10.2021 (обновлено: 01:15 19.10.2021)
Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии
Подозреваемую в убийстве девочки в Вологодской области нашли в больнице в Карелии