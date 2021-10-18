https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755037883.html

В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь

В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь - РИА Новости, 18.10.2021

В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь

Первый в истории Московской области детский госпиталь заложили в Подмосковье при поддержке президента РФ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:31

2021-10-18T14:31

2021-10-18T16:10

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

россия

новости подмосковья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755036985_0:0:2946:1658_1920x0_80_0_0_66b77d416ea387ef15f68f349b8c9041.jpg

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый в истории Московской области детский госпиталь заложили в Подмосковье при поддержке президента РФ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Владимир Владимирович, мы каждый раз докладываем, и вы знаете прекрасно, что Московская область растет, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи. Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас, благодаря вашей поддержке, впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь. Это будет современный, наполненный серьезными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей",- сказал Воробьев на встрече с Путиным.

https://realty.ria.ru/20211018/putin-1755035757.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия