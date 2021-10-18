https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755037883.html
В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь
В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь - РИА Новости, 18.10.2021
В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь
Первый в истории Московской области детский госпиталь заложили в Подмосковье при поддержке президента РФ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:31
2021-10-18T14:31
2021-10-18T16:10
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Первый в истории Московской области детский госпиталь заложили в Подмосковье при поддержке президента РФ, об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. "Владимир Владимирович, мы каждый раз докладываем, и вы знаете прекрасно, что Московская область растет, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи. Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас, благодаря вашей поддержке, впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь. Это будет современный, наполненный серьезными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей",- сказал Воробьев на встрече с Путиным.
https://realty.ria.ru/20211018/putin-1755035757.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
14:31 18.10.2021 (обновлено: 16:10 18.10.2021)
В Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь
Воробьев сообщил, что в Подмосковье при поддержке Путина заложили первый детский госпиталь