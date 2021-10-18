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Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье

Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021

Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье

Президент РФ Владимир Путин напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:45

2021-10-18T14:45

2021-10-18T16:13

московская область (подмосковье)

владимир путин

андрей воробьев

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вакцинация россиян от covid-19

новости подмосковья

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.Путин в понедельник провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава Подмосковья, в частности, информировал президента о ситуации в сферах образования и здравоохранения в регионе."По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан", - сказал Путин в ходе встречи.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19