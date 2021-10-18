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Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье
Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021
Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье
Президент РФ Владимир Путин напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:45
2021-10-18T14:45
2021-10-18T16:13
московская область (подмосковье)
владимир путин
андрей воробьев
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
новости подмосковья
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин напомнил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о его праве введения в регионе обязательной вакцинации для отдельной категории работников.Путин в понедельник провёл рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Глава Подмосковья, в частности, информировал президента о ситуации в сферах образования и здравоохранения в регионе."По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан", - сказал Путин в ходе встречи.
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), владимир путин, андрей воробьев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:45 18.10.2021 (обновлено: 16:13 18.10.2021)
Путин напомнил Воробьеву о праве ужесточить меры по COVID-19 в Подмосковье
Путин напомнил Воробьеву о праве введения обязательной вакцинации для некоторых работников