https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755012345.html

В Подмосковье зарегистрировали максимум заражений Covid-19

В Подмосковье зарегистрировали максимум заражений Covid-19 - РИА Новости, 18.10.2021

В Подмосковье зарегистрировали максимум заражений Covid-19

В Московской области зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии, следует из данных регионального оперативного штаба. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:33

2021-10-18T12:33

2021-10-18T12:33

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Московской области зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии, следует из данных регионального оперативного штаба."За прошедшие сутки в Московской области выявлено 2768 случаев заболевания коронавирусом - это максимум с начала пандемии", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20211015/testy-1754750921.html

московская область (подмосковье)

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2021

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московская область (подмосковье), коронавирус в россии