https://ria.ru/20211018/podmoskove-1755012345.html
В Подмосковье зарегистрировали максимум заражений Covid-19
В Подмосковье зарегистрировали максимум заражений Covid-19 - РИА Новости, 18.10.2021
В Подмосковье зарегистрировали максимум заражений Covid-19
В Московской области зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии, следует из данных регионального оперативного штаба. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:33
2021-10-18T12:33
2021-10-18T12:33
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. В Московской области зафиксировали новые максимумы по числу заразившихся коронавирусом с начала пандемии, следует из данных регионального оперативного штаба."За прошедшие сутки в Московской области выявлено 2768 случаев заболевания коронавирусом - это максимум с начала пандемии", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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московская область (подмосковье), коронавирус в россии