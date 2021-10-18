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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211018/pisatelnitsa-1755039614.html
Под псевдонимом популярной писательницы скрывалось трое мужчин
Под псевдонимом популярной писательницы скрывалось трое мужчин - РИА Новости, 18.10.2021
Под псевдонимом популярной писательницы скрывалось трое мужчин
Под псевдонимом испанской писательницы Кармен Мола скрывалось трое мужчин, сообщает El Mundo. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:28
2021-10-18T16:28
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Под псевдонимом испанской писательницы Кармен Мола скрывалось трое мужчин, сообщает El Mundo. Правда стала известна на вручении престижной испанской литературной премии "Планета". Кармен Мола была удостоена награды за исторический триллер "Зверь". За призом на сцену поднялись трое мужчин — Агустин Фернандес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. Именно они создавали популярные романы и прятались под женским именем. Соавторы также придумали и некоторые подробности биографии Молы. Ранее считалось, что она — преподаватель и мать троих детей, а романы Кармен писала в свободное от работы время. "Это было очень удобно, нам нравилось. Критика не так сильно задевала нас, мы продолжали жить своей обычной жизнью", — говорит Диас. Однако Мерсеро все же пришлось признаться: трио переживало, что их секрет может быть раскрыт. "Мы устали врать", — пошутил Диас. Авторы отрицают, что созданный ими образ — это маркетинговый трюк. "Если Кармен Мола сработала, то потому, что истории понравились читателям. (...) В глубине души мы не так важны", — считает Фернандес. Все писатели, выпускавшие книги под псевдонимом Кармен Мола, — вполне успешные сценаристы. Мерсеро и Диас участвовали в создании сериала "Центральная больница", а Мартинес написал скрипты к нескольким фильмам.Премия "Планета" (Premio Planeta de novela) вручается в Испании с 1952 года за лучший неопубликованный роман. Она была основана учредителем медиаконцерна Grupo Planeta Хосе Мануэлем Лара Эрнандесом. Авторы отправляют рукописи на рассмотрение жюри под псевдонимами, чтобы судьи не знали их настоящие имена. В финансовом плане "Планета" — первая по ценности литературная награда в мире — победитель получает денежный приз в размере одного миллиона евро. С 1974 года премия также вручается и за второй роман, прошедший в финал, с 2021 года приз в этой категории составляет 200 тысяч евро.События в книге "Зверь" разворачиваются в 1834 году в Мадриде, охваченном эпидемией холеры. 500-страничный роман поступит в продажу 4 ноября.
https://ria.ru/20211017/potter-1754737990.html
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новости культуры, книги, испания
16:28 18.10.2021
 
Под псевдонимом популярной писательницы скрывалось трое мужчин

Под псевдонимом писательницы Кармен Мола скрывалось трое мужчин.

© AFP 2021 / Josep LagoХорхе Диас, Антонио Мерсеро и Агустин Мартинес во время вручения литературной премии "Планета"
Хорхе Диас, Антонио Мерсеро и Агустин Мартинес во время вручения литературной премии Планета - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AFP 2021 / Josep Lago
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Под псевдонимом испанской писательницы Кармен Мола скрывалось трое мужчин, сообщает El Mundo.
Правда стала известна на вручении престижной испанской литературной премии "Планета". Кармен Мола была удостоена награды за исторический триллер "Зверь". За призом на сцену поднялись трое мужчин — Агустин Фернандес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро. Именно они создавали популярные романы и прятались под женским именем.
Соавторы также придумали и некоторые подробности биографии Молы. Ранее считалось, что она — преподаватель и мать троих детей, а романы Кармен писала в свободное от работы время.
"Это было очень удобно, нам нравилось. Критика не так сильно задевала нас, мы продолжали жить своей обычной жизнью", — говорит Диас.
Однако Мерсеро все же пришлось признаться: трио переживало, что их секрет может быть раскрыт. "Мы устали врать", — пошутил Диас.
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Авторы отрицают, что созданный ими образ — это маркетинговый трюк. "Если Кармен Мола сработала, то потому, что истории понравились читателям. (...) В глубине души мы не так важны", — считает Фернандес.
Все писатели, выпускавшие книги под псевдонимом Кармен Мола, — вполне успешные сценаристы. Мерсеро и Диас участвовали в создании сериала "Центральная больница", а Мартинес написал скрипты к нескольким фильмам.
Премия "Планета" (Premio Planeta de novela) вручается в Испании с 1952 года за лучший неопубликованный роман. Она была основана учредителем медиаконцерна Grupo Planeta Хосе Мануэлем Лара Эрнандесом. Авторы отправляют рукописи на рассмотрение жюри под псевдонимами, чтобы судьи не знали их настоящие имена.
В финансовом плане "Планета" — первая по ценности литературная награда в мире — победитель получает денежный приз в размере одного миллиона евро. С 1974 года премия также вручается и за второй роман, прошедший в финал, с 2021 года приз в этой категории составляет 200 тысяч евро.
События в книге "Зверь" разворачиваются в 1834 году в Мадриде, охваченном эпидемией холеры. 500-страничный роман поступит в продажу 4 ноября.
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