Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/pensioner-1755028172.html
В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом
В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом - РИА Новости, 18.10.2021
В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом
На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:46
2021-10-18T14:22
происшествия
тюмень
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755035531_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0502276044987850b6c72c89e0becc13.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.На опубликованном ранее видео с камер наружного наблюдения вооруженный ножом мужчина бежит по тротуару вслед за двумя парнями. В городской полиции РИА Новости сообщали, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие, она мужчину задержала. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело."Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя города Тюмени. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 13 октября подозреваемый, находясь во дворе дома по улице Голышева, вооружившись и размахивая ножом, высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека.Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы и потерпевшие."Будет тщательным образом проверена информация о привлечении ранее подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Также в рамках возбужденного уголовного дела следствие намерено проверить и дать правовую оценку действия (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что дело находится на контроле у главы СК РФ.
https://ria.ru/20211018/migrant-1755018833.html
https://ria.ru/20210427/banda-1730174447.html
https://ria.ru/20210915/voronezh-1750149963.html
тюмень
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пенсионер с ножом шел за школьником и его другом в Тюмени. Кадры с камеры слежения
На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. На опубликованном ранее видео с камер наружного наблюдения вооруженный ножом мужчина бежит по тротуару вслед за двумя парнями.
2021-10-18T13:46
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755035531_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_56158b7ded940a1211be280a63054b2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:46 18.10.2021 (обновлено: 14:22 18.10.2021)
 
В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом

В Тюмени возбудили уголовное дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
На опубликованном ранее видео с камер наружного наблюдения вооруженный ножом мужчина бежит по тротуару вслед за двумя парнями. В городской полиции РИА Новости сообщали, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие, она мужчину задержала. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело.
Инцидент в Самаре: прохожие заступились за старика, которого обидели мигранты
Вчера, 13:03
Из России выдворят мигранта, кинувшего фрукт в пожилого жителя Самары
"Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя города Тюмени. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, 13 октября подозреваемый, находясь во дворе дома по улице Голышева, вооружившись и размахивая ножом, высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 16:41
Московский пенсионер собрал банду подростков, которые воровали телефоны
Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы и потерпевшие.
"Будет тщательным образом проверена информация о привлечении ранее подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Также в рамках возбужденного уголовного дела следствие намерено проверить и дать правовую оценку действия (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дело находится на контроле у главы СК РФ.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 13:10
В Воронеже ищут мужчину, напавшего на школьницу
 
ПроисшествияТюменьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Лента новостейМолния