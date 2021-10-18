https://ria.ru/20211018/pensioner-1755028172.html

В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом

В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом - РИА Новости, 18.10.2021

В Тюмени завели дело против пенсионера, преследовавшего школьника с ножом

На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:46

2021-10-18T13:46

2021-10-18T14:22

происшествия

тюмень

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.На опубликованном ранее видео с камер наружного наблюдения вооруженный ножом мужчина бежит по тротуару вслед за двумя парнями. В городской полиции РИА Новости сообщали, что инцидент произошел в районе дома №8 на улице Голышева, полицию вызвали прохожие, она мужчину задержала. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести дело."Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего жителя города Тюмени. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством)", - говорится в сообщении.По предварительным данным следствия, 13 октября подозреваемый, находясь во дворе дома по улице Голышева, вооружившись и размахивая ножом, высказывал угрозы убийством в адрес несовершеннолетнего и 19-летнего молодого человека.Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы и потерпевшие."Будет тщательным образом проверена информация о привлечении ранее подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Также в рамках возбужденного уголовного дела следствие намерено проверить и дать правовую оценку действия (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что дело находится на контроле у главы СК РФ.

https://ria.ru/20211018/migrant-1755018833.html

https://ria.ru/20210427/banda-1730174447.html

https://ria.ru/20210915/voronezh-1750149963.html

тюмень

россия

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Пенсионер с ножом шел за школьником и его другом в Тюмени. Кадры с камеры слежения На тюменского пенсионера, ножом угрожавшего школьнику и молодому человеку, завели уголовное дело, сообщается на сайте регионального СУСК РФ. На опубликованном ранее видео с камер наружного наблюдения вооруженный ножом мужчина бежит по тротуару вслед за двумя парнями. 2021-10-18T13:46 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тюмень, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия