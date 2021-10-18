https://ria.ru/20211018/park-1755082007.html

Индустриальный парк "Рязанский" ждет первых инвесторов в конце года

Индустриальный парк "Рязанский" ждет первых инвесторов в конце года - РИА Новости, 18.10.2021

Индустриальный парк "Рязанский" ждет первых инвесторов в конце года

Инвесторы готовы прийти в индустриальный парк "Рязанский" в конце этого года и начале следующего, сообщил губернатор Николай Любимов на выездном совещании,... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:52

2021-10-18T17:52

2021-10-18T17:52

рязанская область

экономика

рязанская область

корпорация развития

николай любимов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154978/43/1549784359_0:35:3003:1724_1920x0_80_0_0_b57032a0cf586071436fc9cc2d4f03cf.jpg

РЯЗАНЬ, 18 окт - РИА Новости. Инвесторы готовы прийти в индустриальный парк "Рязанский" в конце этого года и начале следующего, сообщил губернатор Николай Любимов на выездном совещании, прошедшем на территории строительства этой самой крупной инвестиционной площадки региона.Как отметил Любимов, все вопросы, которые возникают в ходе строительства, решаются оперативно."Здесь важна слаженная работа Корпорации развития, правительства и подрядчиков, которые ведут стройку. Уже многое сделано, все соответствует графику", – сказал глава региона.На совещании его участники проанализировали работы по подведению инженерных коммуникаций, определили варианты сокращения сроков работ."Инвесторы готовы выходить на стройку уже в конце этого года и в начале следующего. И, конечно, в первую очередь коммуникации надо вести к тем площадкам, где они будут строить. Чем быстрее сюда зайдут предприятия, тем лучше для нас для всех", – отметил губернатор.По словам Любимова, Корпорация развития Рязанской области достигла предварительных договоренностей с тремя новыми инвесторами. Они планируют запустить на территории парка производство зажигалок и баллонов для них, что позволит заместить около 75% импортной продукции, а также предприятия по переработке и восстановлению автомобильных шин.Всего о готовности расположить производство на территории индустриального парка "Рязанский" заявили уже 17 инвесторов. Совокупный объем инвестиций по их проектам составит 46 миллиардов рублей."Нам важно, чтобы проект был реализован без проволочек, оперативно, качественно, в том числе с точки зрения экологии. Работы, которые мы заканчиваем в первоочередном порядке, – это устройство современной канализации. Это обеспечит экологическую безопасность парка для жителей Рязанской области", – сказал Любимов.

https://ria.ru/20211011/podderzhka-1753997661.html

https://ria.ru/20210929/lyubimov-1752411929.html

https://ria.ru/20210924/ryazan-1751704727.html

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рязанская область, корпорация развития, николай любимов