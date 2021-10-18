https://ria.ru/20211018/pamyatnik-1755102668.html

Глава Омской области открыл памятник Достоевскому

Глава Омской области открыл памятник Достоевскому - РИА Новости, 18.10.2021

Глава Омской области открыл памятник Достоевскому

Губернатор Омской области Александр Бурков открыл в Омске памятник, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T19:33

2021-10-18T19:33

2021-10-18T20:04

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ОМСК, 18 окт - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков открыл в Омске памятник, посвященный 200-летию со дня рождения писателя Фёдора Достоевского, сообщили в пресс-службе облправительства.Открытие памятного знака в Омске входит в федеральную программу празднования 200-летия писателя, отмечают в правительстве. За основу проекта скульптор Александр Капралов взял эпизод из произведения "Записки из Мертвого дома", где описывается раненый и измученный орёл, которого кто-то из арестантов принес в острог. Достоевский писал, что приручить орла заключенные так и не смогли, и выпустили его, птица в произведении стала символом свободы и жизни. Памятный знак в виде тюремной двери и орла, вылетающего из нее, установлен в Омске на углу улиц Некрасова и Красина, на месте каторжного острога, в котором писатель находился в ссылке с 1850 по 1854 годы."Именно в Омске, как сказал художник Илья Глазунов, Достоевский стал Достоевским. Отбыв здесь, в Омске, четыре года каторги, он написал все свои великие шедевры. Именно здесь он получил материал, почву для написания великих романов, которые сегодня ценит весь мир. По сути, как писатель Достоевский состоялся именно в Омске. Поэтому у нас особое отношение к памяти о нем. Сегодня появилась еще одна достопримечательность, которая напоминает о том, что Омск – это город Достоевского...", - отметил на торжественной церемонии открытия Бурков.Как отмечается в сообщении, на изготовление памятного знака, выполненного в уникальной сварочной технике, ушла 1 тонна металла. Высота композиции - 3,5 метра, ширина – 1,5 метра. Памятный знак к 200-летию писателя стал логическим продолжением памятника Александра Капралова "Крест несущий", установленного 21 год назад в Театральном сквере Омска, недалеко от новой скульптуры.

https://ria.ru/20211014/ipoteka-1754497945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, омская область, александр бурков, федор достоевский, илья глазунов