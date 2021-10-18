https://ria.ru/20211018/ovsyanka-1754995257.html

Любимый продукт россиян рекордно подорожал

В России рекордно подорожала овсянка - РИА Новости, 18.10.2021

Любимый продукт россиян рекордно подорожал

Цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:23

2021-10-18T11:23

2021-10-18T11:44

экономика

федеральная служба государственной статистики (росстат)

восточная сибирь

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.В августе стоимость геркулеса (очищенных и обработанных зерен овса) достигла 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре — 80,9 рубля. В последний раз цена продукта преодолевала отметку в 80 рублей как минимум в 2000 году. В магазинах подорожала и овсяная каша, в том числе хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм.Представитель крупной торговой сети Восточной Сибири "Командор" Дмитрий Болотов рассказал изданию, что поставщики в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на удорожание сырья, упаковки, неурожай, сокращение посевных площадей, засуху и другие факторы. Такая ситуация, заметил собеседник издания, наблюдалась в ключевых регионах — в Сибири и на Урале.В торговой сети "Лента" подтвердили, что поставщики подняли цены на продукт "в пределах 20 процентов" по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20211006/fastfud-1753271405.html

восточная сибирь

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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), восточная сибирь, россия