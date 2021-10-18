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Любимый продукт россиян рекордно подорожал
В России рекордно подорожала овсянка - РИА Новости, 18.10.2021
Любимый продукт россиян рекордно подорожал
Цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:23
2021-10-18T11:23
2021-10-18T11:44
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
восточная сибирь
россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Цены на хлопья для овсянки в России выросли до рекордного уровня, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.В августе стоимость геркулеса (очищенных и обработанных зерен овса) достигла 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре — 80,9 рубля. В последний раз цена продукта преодолевала отметку в 80 рублей как минимум в 2000 году. В магазинах подорожала и овсяная каша, в том числе хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм.Представитель крупной торговой сети Восточной Сибири "Командор" Дмитрий Болотов рассказал изданию, что поставщики в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на удорожание сырья, упаковки, неурожай, сокращение посевных площадей, засуху и другие факторы. Такая ситуация, заметил собеседник издания, наблюдалась в ключевых регионах — в Сибири и на Урале.В торговой сети "Лента" подтвердили, что поставщики подняли цены на продукт "в пределах 20 процентов" по сравнению с прошлым годом.
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экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), восточная сибирь, россия
11:23 18.10.2021 (обновлено: 11:44 18.10.2021)
В России рекордно подорожала овсянка
Росстат: в России рекордно подорожали хлопья для овсяной каши
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости
. Цены на хлопья для овсянки в России
выросли до рекордного уровня, сообщил РБК
со ссылкой на данные Росстата
.
В августе стоимость геркулеса (очищенных и обработанных зерен овса) достигла 80,5 рубля за килограмм, а в сентябре — 80,9 рубля. В последний раз цена продукта преодолевала отметку в 80 рублей как минимум в 2000 году.
В магазинах подорожала и овсяная каша, в том числе хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за килограмм.
Представитель крупной торговой сети Восточной Сибири "Командор" Дмитрий Болотов рассказал изданию, что поставщики в этом году не раз предупреждали о росте оптовых цен, ссылаясь на удорожание сырья, упаковки, неурожай, сокращение посевных площадей, засуху и другие факторы. Такая ситуация, заметил собеседник издания, наблюдалась в ключевых регионах — в Сибири и на Урале.
В торговой сети "Лента" подтвердили, что поставщики подняли цены на продукт "в пределах 20 процентов" по сравнению с прошлым годом.