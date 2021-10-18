https://ria.ru/20211018/otnosheniya-1755072253.html

МИД ФРГ заявил, что решение России по информбюро НАТО осложняет отношения

МИД ФРГ заявил, что решение России по информбюро НАТО осложняет отношения - РИА Новости, 18.10.2021

МИД ФРГ заявил, что решение России по информбюро НАТО осложняет отношения

Решение России по закрытию информбюро НАТО в Москве осложняет и без того сложные отношениях, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:02

2021-10-18T17:02

2021-10-18T18:58

в мире

нато

мид германии

россия

йенс столтенберг

сергей лавров

хайко маас

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БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Решение России по закрытию информбюро НАТО в Москве осложняет и без того сложные отношениях, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии."Это делает все сложнее, а ситуация и так сложная", - сказал Маас журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.Он отметил, что Германия в НАТО выступала за диалог с Россией, он также напомнил, что альянс подтверждал готовность к диалогу, призывая провести Совет Россия-НАТО. "Мы готовы к диалогу, но мы должны больше принимать во внимание то, Россия, по всей видимости, не готова. Это решение более чем прискорбно", - заявил Маас.Министр отметил, что это решение Москвы "продлит ледниковый период" в отношениях России с НАТО. Он отметил, что поскольку НАТО занимается вопросами безопасности, то решение России "весьма некстати" и оно будет "серьезно осложнять" отношения.Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что действия НАТО охладили отношения альянса с Россией "до состояния льда", а генсек НАТО Йенс Столтенберг "испортил все, что только можно было испортить".

https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html

https://ria.ru/20211018/nato-1755059965.html

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в мире, нато, мид германии, россия, йенс столтенберг, сергей лавров, хайко маас