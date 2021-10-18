17:02 18.10.2021 (обновлено: 18:58 18.10.2021)
МИД ФРГ заявил, что решение России по информбюро НАТО осложняет отношения
Глава МИД ФРГ Маас: решение России по закрытию информбюро НАТО осложняет отношения
© AFP 2021 / Dimitar DilkoffЗдание, в котором размещается информационное бюро НАТО в Москве. 18 октября 2021
Здание, в котором размещается информационное бюро НАТО в Москве. 18 октября 2021
БЕРЛИН, 18 окт - РИА Новости. Решение России по закрытию информбюро НАТО в Москве осложняет и без того сложные отношениях, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.
В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных мерах России на высылку дипломатов при НАТО: помимо приостановки работы военной миссии связи НАТО в Москве, также прекращает работу ее информбюро. Российское постпредство при НАТО также приостанавливает работу с 1 ноября или чуть позже. Для контактов с Россией, альянсу теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.
"Это делает все сложнее, а ситуация и так сложная", - сказал Маас журналистам по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
Он отметил, что Германия в НАТО выступала за диалог с Россией, он также напомнил, что альянс подтверждал готовность к диалогу, призывая провести Совет Россия-НАТО. "Мы готовы к диалогу, но мы должны больше принимать во внимание то, Россия, по всей видимости, не готова. Это решение более чем прискорбно", - заявил Маас.
Министр отметил, что это решение Москвы "продлит ледниковый период" в отношениях России с НАТО. Он отметил, что поскольку НАТО занимается вопросами безопасности, то решение России "весьма некстати" и оно будет "серьезно осложнять" отношения.
Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА Новости, что действия НАТО охладили отношения альянса с Россией "до состояния льда", а генсек НАТО Йенс Столтенберг "испортил все, что только можно было испортить".