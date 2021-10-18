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"Т Плюс" стремится сокращать сроки летнего отключения горячей воды
"Т Плюс" стремится сокращать сроки летнего отключения горячей воды - РИА Новости, 18.10.2021
"Т Плюс" стремится сокращать сроки летнего отключения горячей воды
"Т Плюс" стремится сокращать сроки отключения горячей воды в период летних ремонтов сетей для повышения комфорта жителей, рассказал на Российской энергетической РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:58
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екатеринбург
москва
т плюс
жкх
российская энергетическая неделя - 2019
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Т Плюс" стремится сокращать сроки отключения горячей воды в период летних ремонтов сетей для повышения комфорта жителей, рассказал на Российской энергетической неделе глава компании Андрей Вагнер.Выступая на сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества", глава "Т Плюс" отметил, что для компании одной из важнейших задач является повышение комфорта жителей."Для нас главнейшая задача - предоставление комфортных услуг для наших жителей. Для нас, когда мы говорим о комфорте жителей, главной задачей является надежность. Есть технологические проблемы, экономические. Но тем не менее, мы с ними боремся. Например, когда мы готовим сети к зиме, сроки прерывания подачи горячей воды - пытаемся их все время нормировать. А мы на опережение их уменьшаем, сегодня дошли до семи дней, а зачастую и меньше. Важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Для северных городов это один из самых важный критериев", - отметил Вагнер.Он добавил, что компания реализует много проектов, направленных на повышение надежности и комфорта жителей. Большая работа, по словам Вагнера, идет по цифровизации, которая также тесно связана с экологической повесткой."Мы реализуем проект перехода на "цифрового двойника" в Екатеринбурге. Там выбросы упали на 3-4%. Выбросы - это тоже то, что влияет на комфортную жизнь для жителей. Мы реализуем огромные программы, направленные на уменьшению выбросов. Идем с достаточно хорошей динамикой вниз", - добавил Вагнер.Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.Российская энергетическая неделя проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступали информационным партнером форума.
https://realty.ria.ru/20210726/voda-1742321286.html
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екатеринбург, москва, т плюс, жкх, российская энергетическая неделя - 2019, россия
18:58 18.10.2021 (обновлено: 19:07 18.10.2021)
 
"Т Плюс" стремится сокращать сроки летнего отключения горячей воды

"Т Плюс" стремится сокращать сроки летнего отключения горячей воды в период ремонта сетей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. "Т Плюс" стремится сокращать сроки отключения горячей воды в период летних ремонтов сетей для повышения комфорта жителей, рассказал на Российской энергетической неделе глава компании Андрей Вагнер.
Выступая на сессии "Перезапуская энергетику городов и сообществ: реализация энергоперехода на всех уровнях общества", глава "Т Плюс" отметил, что для компании одной из важнейших задач является повышение комфорта жителей.
"Для нас главнейшая задача - предоставление комфортных услуг для наших жителей. Для нас, когда мы говорим о комфорте жителей, главной задачей является надежность. Есть технологические проблемы, экономические. Но тем не менее, мы с ними боремся. Например, когда мы готовим сети к зиме, сроки прерывания подачи горячей воды - пытаемся их все время нормировать. А мы на опережение их уменьшаем, сегодня дошли до семи дней, а зачастую и меньше. Важно, чтобы жители чувствовали себя защищенными. Для северных городов это один из самых важный критериев", - отметил Вагнер.
Он добавил, что компания реализует много проектов, направленных на повышение надежности и комфорта жителей. Большая работа, по словам Вагнера, идет по цифровизации, которая также тесно связана с экологической повесткой.
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"Мы реализуем проект перехода на "цифрового двойника" в Екатеринбурге. Там выбросы упали на 3-4%. Выбросы - это тоже то, что влияет на комфортную жизнь для жителей. Мы реализуем огромные программы, направленные на уменьшению выбросов. Идем с достаточно хорошей динамикой вниз", - добавил Вагнер.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения в 16 регионах России. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,6 ГВт, тепловая мощность - 52 тысячи Гкал.ч.
Российская энергетическая неделя проходила 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступали информационным партнером форума.
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ЕкатеринбургМоскваТ ПлюсЖКХРоссийская энергетическая неделя - 2019Россия
 
 
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