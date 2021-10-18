https://ria.ru/20211018/obvineniya-1755036060.html

В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей

В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей - РИА Новости, 18.10.2021

В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей

Повару и медсестре санатория в Северной Осетии, где в середине августа отравились 12 детей, предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг, сообщается на... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:22

2021-10-18T14:22

2021-10-18T14:29

происшествия

алагирский район

следственный комитет россии (ск рф)

здоровье - общество

республика северная осетия - алания

россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Повару и медсестре санатория в Северной Осетии, где в середине августа отравились 12 детей, предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг, сообщается на сайте СК РФ.После того, как с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" были госпитализированы 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет, отдыхавших в лагере при санатории "Тамиск" Алагирского района республики, СК завел дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), не конкретизировав, в отношении кого."Повару и диетической сестре одного из санаториев Алагирского района республики предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, повар без диетической сестры приготовил куриные тушки, а работники пищеблока, которых также не проконтролировали, подали их отдыхающим. Подчеркивается, что из-за нарушения правил хранения готовых блюд мясо было подпорчено, что сотрудники должны были заметить.

https://ria.ru/20211018/strelba-1755031545.html

алагирский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алагирский район, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика северная осетия - алания, россия