https://ria.ru/20211018/obvineniya-1755036060.html
В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей
В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей - РИА Новости, 18.10.2021
В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей
Повару и медсестре санатория в Северной Осетии, где в середине августа отравились 12 детей, предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг, сообщается на... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:22
2021-10-18T14:22
2021-10-18T14:29
происшествия
алагирский район
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
республика северная осетия - алания
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Повару и медсестре санатория в Северной Осетии, где в середине августа отравились 12 детей, предъявлены обвинения в оказании небезопасных услуг, сообщается на сайте СК РФ.После того, как с диагнозом "острый инфекционный гастроэнтерит" были госпитализированы 12 детей в возрасте от 8 до 14 лет, отдыхавших в лагере при санатории "Тамиск" Алагирского района республики, СК завел дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), не конкретизировав, в отношении кого."Повару и диетической сестре одного из санаториев Алагирского района республики предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, повар без диетической сестры приготовил куриные тушки, а работники пищеблока, которых также не проконтролировали, подали их отдыхающим. Подчеркивается, что из-за нарушения правил хранения готовых блюд мясо было подпорчено, что сотрудники должны были заметить.
https://ria.ru/20211018/strelba-1755031545.html
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происшествия, алагирский район, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, республика северная осетия - алания, россия
14:22 18.10.2021 (обновлено: 14:29 18.10.2021)
В Северной Осетии повару предъявили обвинения из-за отравления детей
В Северной Осетии повару и медсестре санатория предъявили обвинения из-за отравления детей