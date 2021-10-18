https://ria.ru/20211018/obstrel-1755074408.html

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 18.10.2021

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:16

2021-10-18T17:16

2021-10-18T17:16

в мире

украина

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сцкк

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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 15.32 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211017/donbass-1754925847.html

украина

киев

луганская народная республика

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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр