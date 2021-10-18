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В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 18.10.2021
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:16
2021-10-18T17:16
в мире
украина
киев
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 15.32 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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киев
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в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
17:16 18.10.2021
 
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

Представитель ЛНР в СЦКК заявил о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В 15.32 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 14:36
ЛНР обвинила Киев в слежке за патрулями ОБСЕ в Донбассе
 
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