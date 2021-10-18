https://ria.ru/20211018/obstrel-1755074408.html
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 18.10.2021
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:16
2021-10-18T17:16
2021-10-18T17:16
в мире
украина
киев
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ec83374895e1534924bfb49d75208b32.jpg
ЛУГАНСК, 18 окт - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, погиб сотрудник Народной милиции, сообщили в понедельник журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 15.32 (совпадает с мск - ред.) с направления населенного пункта Луганское (под контролем Киева - ред.) вооруженные формирования Украины открыли прицельный огонь из стрелкового оружия, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", - сказал представитель ЛНР в СЦКК.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211017/donbass-1754925847.html
украина
киев
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152101/56/1521015604_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_155316c831375ae929af8f5334a4405d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками
Представитель ЛНР в СЦКК заявил о гибели человека при обстреле украинскими силовиками