https://ria.ru/20211018/noutbuki-1755110821.html
Apple представила новые MacBook Pro
Apple представила новые MacBook Pro - РИА Новости, 18.10.2021
Apple представила новые MacBook Pro
Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:54
2021-10-18T20:54
2021-10-18T21:25
в мире
технологии
apple
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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными экранами и диверсифицированными разъемами.Один из ноутбуков имеет экран с диагональю 16 дюймов, второй – 14 дюймов, впервые в истории компании.Оба ноутбука будут продаваться с новым процессором Apple M1 Pro, для 16-дюймовой модели есть возможность выбрать конфигурацию на базе еще более мощного M1 Max.Компания уменьшила рамки мониторов Retina, добавила сверху "челку" - блок с камерой, нарастила разрешение до 7,7 миллиона пикселей, цветопередачу – до одного миллиарда цветов, частоту обновления – до 120 герц.Клавиатуры избавились от сенсорной панели Touch Bar, которая заменена на полноразмерные клавиши управления.Новые MacBook Pro получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4, MagSafe 3.Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предшествующее поколение на процессорах Intel.На одной зарядке батареи владелец MacBook Pro сможет посмотреть до 21 часа видео или до 14 часов работать в интернете по беспроводному доступу. Apple обещает, что батарею можно будет подзарядить на 50% за 30 минут.Поставки потребителям начнутся со следующей недели. За 14-дюймовый ноутбук цена на рынке США начинается от 1999 долларов, за модель с дисплеем в 16 дюймов компания просит от 2499 долларов. Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый, сообщила Apple.
https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html
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в мире, технологии, apple
20:54 18.10.2021 (обновлено: 21:25 18.10.2021)
Apple представила новые MacBook Pro
Компания Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости.
Американская компания Apple
представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook
Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными экранами и диверсифицированными разъемами.
Один из ноутбуков имеет экран с диагональю 16 дюймов, второй – 14 дюймов, впервые в истории компании.
Оба ноутбука будут продаваться с новым процессором Apple M1 Pro, для 16-дюймовой модели есть возможность выбрать конфигурацию на базе еще более мощного M1 Max.
Компания уменьшила рамки мониторов Retina, добавила сверху "челку" - блок с камерой, нарастила разрешение до 7,7 миллиона пикселей, цветопередачу – до одного миллиарда цветов, частоту обновления – до 120 герц.
Клавиатуры избавились от сенсорной панели Touch Bar, которая заменена на полноразмерные клавиши управления.
Новые MacBook Pro получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4, MagSafe 3.
Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предшествующее поколение на процессорах Intel.
На одной зарядке батареи владелец MacBook Pro сможет посмотреть до 21 часа видео или до 14 часов работать в интернете по беспроводному доступу. Apple обещает, что батарею можно будет подзарядить на 50% за 30 минут.
Поставки потребителям начнутся со следующей недели. За 14-дюймовый ноутбук цена на рынке США
начинается от 1999 долларов, за модель с дисплеем в 16 дюймов компания просит от 2499 долларов. Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый, сообщила Apple.