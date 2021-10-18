Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/noutbuki-1755110821.html
Apple представила новые MacBook Pro
Apple представила новые MacBook Pro - РИА Новости, 18.10.2021
Apple представила новые MacBook Pro
Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:54
2021-10-18T21:25
в мире
технологии
apple
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9fa6e58c2b6f5cfbf482dea855ecb805.jpg
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными экранами и диверсифицированными разъемами.Один из ноутбуков имеет экран с диагональю 16 дюймов, второй – 14 дюймов, впервые в истории компании.Оба ноутбука будут продаваться с новым процессором Apple M1 Pro, для 16-дюймовой модели есть возможность выбрать конфигурацию на базе еще более мощного M1 Max.Компания уменьшила рамки мониторов Retina, добавила сверху "челку" - блок с камерой, нарастила разрешение до 7,7 миллиона пикселей, цветопередачу – до одного миллиарда цветов, частоту обновления – до 120 герц.Клавиатуры избавились от сенсорной панели Touch Bar, которая заменена на полноразмерные клавиши управления.Новые MacBook Pro получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4, MagSafe 3.Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предшествующее поколение на процессорах Intel.На одной зарядке батареи владелец MacBook Pro сможет посмотреть до 21 часа видео или до 14 часов работать в интернете по беспроводному доступу. Apple обещает, что батарею можно будет подзарядить на 50% за 30 минут.Поставки потребителям начнутся со следующей недели. За 14-дюймовый ноутбук цена на рынке США начинается от 1999 долларов, за модель с дисплеем в 16 дюймов компания просит от 2499 долларов. Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый, сообщила Apple.
https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html
https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_34a0cfe50dfa0255a823e977a5e1b823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, технологии, apple
20:54 18.10.2021 (обновлено: 21:25 18.10.2021)
 
Apple представила новые MacBook Pro

Компания Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro с экранами 14 и 16 дюймов

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными экранами и диверсифицированными разъемами.
Один из ноутбуков имеет экран с диагональю 16 дюймов, второй – 14 дюймов, впервые в истории компании.
Оба ноутбука будут продаваться с новым процессором Apple M1 Pro, для 16-дюймовой модели есть возможность выбрать конфигурацию на базе еще более мощного M1 Max.
Компания уменьшила рамки мониторов Retina, добавила сверху "челку" - блок с камерой, нарастила разрешение до 7,7 миллиона пикселей, цветопередачу – до одного миллиарда цветов, частоту обновления – до 120 герц.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 20:21
Apple представила новые AirPods
Клавиатуры избавились от сенсорной панели Touch Bar, которая заменена на полноразмерные клавиши управления.
Новые MacBook Pro получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4, MagSafe 3.
Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предшествующее поколение на процессорах Intel.
На одной зарядке батареи владелец MacBook Pro сможет посмотреть до 21 часа видео или до 14 часов работать в интернете по беспроводному доступу. Apple обещает, что батарею можно будет подзарядить на 50% за 30 минут.
Поставки потребителям начнутся со следующей недели. За 14-дюймовый ноутбук цена на рынке США начинается от 1999 долларов, за модель с дисплеем в 16 дюймов компания просит от 2499 долларов. Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый, сообщила Apple.
Apple iPad mini 6 - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября, 08:00Наука
Фишки планшета iPad mini 6, за которые Apple хочет много денег
 
В миреТехнологииApple
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51Эрдоган заявил, что хочет "загнать в угол" постоянных членов Совбеза ООН
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
Лента новостейМолния