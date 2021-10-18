https://ria.ru/20211018/noutbuki-1755110821.html

Apple представила новые MacBook Pro

Apple представила новые MacBook Pro - РИА Новости, 18.10.2021

Apple представила новые MacBook Pro

Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:54

2021-10-18T20:54

2021-10-18T21:25

в мире

технологии

apple

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ВАШИНГТОН, 18 окт – РИА Новости. Американская компания Apple представила два обновленных флагманских ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров собственного производства, с улучшенными экранами и диверсифицированными разъемами.Один из ноутбуков имеет экран с диагональю 16 дюймов, второй – 14 дюймов, впервые в истории компании.Оба ноутбука будут продаваться с новым процессором Apple M1 Pro, для 16-дюймовой модели есть возможность выбрать конфигурацию на базе еще более мощного M1 Max.Компания уменьшила рамки мониторов Retina, добавила сверху "челку" - блок с камерой, нарастила разрешение до 7,7 миллиона пикселей, цветопередачу – до одного миллиарда цветов, частоту обновления – до 120 герц.Клавиатуры избавились от сенсорной панели Touch Bar, которая заменена на полноразмерные клавиши управления.Новые MacBook Pro получили расширенный ассортимент портов и слотов, включая SDXC, HDMI, Thunderbolt 4, USB 4, MagSafe 3.Компания обещает, что работать с графикой новые ноутбуки будут в 9-13 раз быстрее, чем предшествующее поколение на процессорах Intel.На одной зарядке батареи владелец MacBook Pro сможет посмотреть до 21 часа видео или до 14 часов работать в интернете по беспроводному доступу. Apple обещает, что батарею можно будет подзарядить на 50% за 30 минут.Поставки потребителям начнутся со следующей недели. За 14-дюймовый ноутбук цена на рынке США начинается от 1999 долларов, за модель с дисплеем в 16 дюймов компания просит от 2499 долларов. Ноутбуки, заключенные в алюминиевые корпуса, доступны в двух цветах – серебряный и космический серый, сообщила Apple.

https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html

https://ria.ru/20211014/ipad-1754348484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, apple