https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html
Apple представила новые AirPods
Apple представила новые AirPods - РИА Новости, 18.10.2021
Apple представила новые AirPods
Американская компания Apple представила беспроводные наушники AirPods третьего поколения с "пространственной" звукопередачей, защитой от влаги и увеличенной... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T20:21
2021-10-18T20:21
2021-10-18T23:04
в мире
технологии
apple
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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американская компания Apple представила беспроводные наушники AirPods третьего поколения с "пространственной" звукопередачей, защитой от влаги и увеличенной емкостью батарей.AirPods выполнены в новом дизайне, больше похожем на первую версию продукта, и, судя по презентации, не обладают функцией шумоподавления, которые были у второго поколения модели."Пользователи могут наслаждаться пространственным звуком с технологией Dolby Atmos в Apple Music, кинофильмах и телешоy… Новые AirPods устойчивы к поту и воде... Увеличенная емкость батареи обеспечивает до шести часов прослушивания", - сообщила компания.С учетом аккумуляторов, встроенных в футляр, пользоваться наушниками можно до 30 часов без дополнительной подзарядки устройства от сети, обещает Apple.Продажи начнутся в следующий вторник по цене 179 долларов для американского рынка против 129 долларов за второе поколение AirPods.
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РИА Новости
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в мире, технологии, apple
20:21 18.10.2021 (обновлено: 23:04 18.10.2021)
Apple представила новые AirPods
Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods c защитой от влаги
ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости.
Американская компания Apple
представила беспроводные наушники AirPods
третьего поколения с "пространственной" звукопередачей, защитой от влаги и увеличенной емкостью батарей.
AirPods выполнены в новом дизайне, больше похожем на первую версию продукта, и, судя по презентации, не обладают функцией шумоподавления, которые были у второго поколения модели.
"Пользователи могут наслаждаться пространственным звуком с технологией Dolby Atmos в Apple Music, кинофильмах и телешоy… Новые AirPods устойчивы к поту и воде... Увеличенная емкость батареи обеспечивает до шести часов прослушивания", - сообщила компания.
С учетом аккумуляторов, встроенных в футляр, пользоваться наушниками можно до 30 часов без дополнительной подзарядки устройства от сети, обещает Apple.
Продажи начнутся в следующий вторник по цене 179 долларов для американского рынка против 129 долларов за второе поколение AirPods.