https://ria.ru/20211018/naushniki-1755107809.html

Apple представила новые AirPods

Apple представила новые AirPods - РИА Новости, 18.10.2021

Apple представила новые AirPods

Американская компания Apple представила беспроводные наушники AirPods третьего поколения с "пространственной" звукопередачей, защитой от влаги и увеличенной... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T20:21

2021-10-18T20:21

2021-10-18T23:04

в мире

технологии

apple

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ВАШИНГТОН, 18 окт - РИА Новости. Американская компания Apple представила беспроводные наушники AirPods третьего поколения с "пространственной" звукопередачей, защитой от влаги и увеличенной емкостью батарей.AirPods выполнены в новом дизайне, больше похожем на первую версию продукта, и, судя по презентации, не обладают функцией шумоподавления, которые были у второго поколения модели."Пользователи могут наслаждаться пространственным звуком с технологией Dolby Atmos в Apple Music, кинофильмах и телешоy… Новые AirPods устойчивы к поту и воде... Увеличенная емкость батареи обеспечивает до шести часов прослушивания", - сообщила компания.С учетом аккумуляторов, встроенных в футляр, пользоваться наушниками можно до 30 часов без дополнительной подзарядки устройства от сети, обещает Apple.Продажи начнутся в следующий вторник по цене 179 долларов для американского рынка против 129 долларов за второе поколение AirPods.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, apple