13:51 18.10.2021 (обновлено: 15:07 18.10.2021)
Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма
25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России", приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября.
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Сергей КУЧИНСКИЙ.
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Сергей КУЧИНСКИЙ.
В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2021 году, даны рекомендации по профилактике нетерпимости для органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Мониторинг и анализ основных трендов 2021 года показывают, что нет твердых гарантий того, что снижение ксенофобской угрозы будет линейным и позитивным. Вызов коронавирусной пандемии, сопровождающийся острыми социально-экономическими проблемами, обострением ряда ситуаций (в первую очередь, в среде мигрантов) создает возможности для негативных сценариев. На настоящем этапе купировать их и возможно, и остро необходимо. Важна системность в государственных подходах, качественное взаимодействие власти и общества, более активное вовлечение гражданских активистов в процесс принятия практических решений.
Мониторинг и анализ основных трендов 2021 года показывают, что нет твердых гарантий того, что снижение ксенофобской угрозы будет линейным и позитивным. Вызов коронавирусной пандемии, сопровождающийся острыми социально-экономическими проблемами, обострением ряда ситуаций (в первую очередь, в среде мигрантов) создает возможности для негативных сценариев. На настоящем этапе купировать их и возможно, и остро необходимо. Важна системность в государственных подходах, качественное взаимодействие власти и общества, более активное вовлечение гражданских активистов в процесс принятия практических решений.
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