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Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма
Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма - РИА Новости, 18.10.2021
Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма
25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России", приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября.
2021-10-18T13:51
2021-10-18T15:07
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Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;- директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Сергей КУЧИНСКИЙ.В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2021 году, даны рекомендации по профилактике нетерпимости для органов государственной власти и институтов гражданского общества.Мониторинг и анализ основных трендов 2021 года показывают, что нет твердых гарантий того, что снижение ксенофобской угрозы будет линейным и позитивным. Вызов коронавирусной пандемии, сопровождающийся острыми социально-экономическими проблемами, обострением ряда ситуаций (в первую очередь, в среде мигрантов) создает возможности для негативных сценариев. На настоящем этапе купировать их и возможно, и остро необходимо. Важна системность в государственных подходах, качественное взаимодействие власти и общества, более активное вовлечение гражданских активистов в процесс принятия практических решений.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:51 18.10.2021 (обновлено: 15:07 18.10.2021)
 

Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма

Читать ria.ru в
25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России", приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября.
Задать вопрос
Участники:
- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;
- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;
- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;
- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;
- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Сергей КУЧИНСКИЙ.
В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2021 году, даны рекомендации по профилактике нетерпимости для органов государственной власти и институтов гражданского общества.
Мониторинг и анализ основных трендов 2021 года показывают, что нет твердых гарантий того, что снижение ксенофобской угрозы будет линейным и позитивным. Вызов коронавирусной пандемии, сопровождающийся острыми социально-экономическими проблемами, обострением ряда ситуаций (в первую очередь, в среде мигрантов) создает возможности для негативных сценариев. На настоящем этапе купировать их и возможно, и остро необходимо. Важна системность в государственных подходах, качественное взаимодействие власти и общества, более активное вовлечение гражданских активистов в процесс принятия практических решений.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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