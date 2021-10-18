https://ria.ru/20211018/natsionalizm-1755029251.html

Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма

Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма - РИА Новости, 18.10.2021

Круглый стол о предупреждении ксенофобии и радикального национализма

25 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Предупреждение агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России", приуроченный к Международному дню борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом, который отмечается 9 ноября.

2021-10-18T13:51

2021-10-18T13:51

2021-10-18T15:07

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1755029251.jpg?1634558879

Задать вопросУчастники:- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан БЕЗПАЛЬКО;- заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН по научной работе, председатель Российской ассоциации защиты религиозной свободы Сергей МЕЛЬНИКОВ;- заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир ВОЛОХ;- член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;- директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Сергей КУЧИНСКИЙ.В ходе мероприятия будет представлен доклад, посвященный проявлениям агрессивной ксенофобии и радикального национализма в России в 2021 году, даны рекомендации по профилактике нетерпимости для органов государственной власти и институтов гражданского общества.Мониторинг и анализ основных трендов 2021 года показывают, что нет твердых гарантий того, что снижение ксенофобской угрозы будет линейным и позитивным. Вызов коронавирусной пандемии, сопровождающийся острыми социально-экономическими проблемами, обострением ряда ситуаций (в первую очередь, в среде мигрантов) создает возможности для негативных сценариев. На настоящем этапе купировать их и возможно, и остро необходимо. Важна системность в государственных подходах, качественное взаимодействие власти и общества, более активное вовлечение гражданских активистов в процесс принятия практических решений.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы