https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html
В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу"
В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу" - РИА Новости, 18.10.2021
В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу"
Линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:27
2021-10-18T15:27
2021-10-18T15:34
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе и ответные шаги РФ."Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. "Российская угроза" раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его "востребованности" в современных геополитических условиях", - говорится в заявлении МИД.В связи с "недружественными действиями" НАТО Москва приостанавливает работу постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя, и прекращает работу информцентра НАТО в Москве, а также предпринимает ряд других шагов.
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в мире, москва, нато, россия
15:27 18.10.2021 (обновлено: 15:34 18.10.2021)
В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу"
В МИД заявили, что линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе и ответные шаги РФ.
"Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. "Российская угроза" раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его "востребованности" в современных геополитических условиях", - говорится в заявлении МИД.
В связи с "недружественными действиями" НАТО Москва приостанавливает работу постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя, и прекращает работу информцентра НАТО в Москве, а также предпринимает ряд других шагов.