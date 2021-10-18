https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html

В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу"

В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу" - РИА Новости, 18.10.2021

В МИД рассказали, зачем в НАТО раздувают "российскую угрозу"

Линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:27

2021-10-18T15:27

2021-10-18T15:34

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Линия НАТО в отношении Москвы становится все более агрессивной, заявили в понедельник в МИД РФ, комментируя действия НАТО об отзыве аккредитации у сотрудников российского постпредства при альянсе и ответные шаги РФ."Линия альянса в отношении нашей страны становится все более агрессивной. "Российская угроза" раздувается в том числе с целью укрепить внутреннее единство альянса, создать видимость его "востребованности" в современных геополитических условиях", - говорится в заявлении МИД.В связи с "недружественными действиями" НАТО Москва приостанавливает работу постоянного представительства России при НАТО, в том числе главного военного представителя, и прекращает работу информцентра НАТО в Москве, а также предпринимает ряд других шагов.

https://ria.ru/20211018/nato-1755050378.html

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