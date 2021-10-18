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Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии
Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии - РИА Новости, 18.10.2021
Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии
Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Астрахани, который три года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:20
2021-10-18T14:20
происшествия
астраханская область
астрахань
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Астрахани, который три года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает СУСК России по региону.По данным следствия, с сентября 2017 по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина совершал в отношении падчерицы 2008 года рождения "насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Всего следователи задокументировали 183 эпизода преступлений.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210702/iznasilovanie-1739629640.html
https://ria.ru/20200629/1573616538.html
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происшествия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:20 18.10.2021
 
Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии

Суд приговорил к 18 годам колонии астраханца, три года насиловавшего малолетнюю падчерицу

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Астрахани, который три года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает СУСК России по региону.
По данным следствия, с сентября 2017 по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина совершал в отношении падчерицы 2008 года рождения "насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Всего следователи задокументировали 183 эпизода преступлений.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 16:29
Житель Белгородской области два года насиловал дочь экс-сожительницы
Уголовное дело было возбуждено по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.06.2020
29 июня 2020, 11:53
В Астраханской области будут судить отца, который 14 лет насиловал дочь
 
ПроисшествияАстраханская областьАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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