https://ria.ru/20211018/nasilie-1755035555.html

Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии

Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии - РИА Новости, 18.10.2021

Астраханец, три года насиловавший падчерицу, получил 18 лет колонии

Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Астрахани, который три года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T14:20

2021-10-18T14:20

2021-10-18T14:20

происшествия

астраханская область

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 окт – РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии жителя Астрахани, который три года насиловал малолетнюю падчерицу, сообщает СУСК России по региону.По данным следствия, с сентября 2017 по ноябрь 2020 года 30-летний мужчина совершал в отношении падчерицы 2008 года рождения "насильственные действия сексуального характера и изнасилования". Всего следователи задокументировали 183 эпизода преступлений.Уголовное дело было возбуждено по статьям "Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"."Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210702/iznasilovanie-1739629640.html

https://ria.ru/20200629/1573616538.html

астраханская область

астрахань

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, астраханская область, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), россия