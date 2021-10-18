Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211018/narusheniya-1754982210.html
Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья
Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья - РИА Новости, 18.10.2021
Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья
Более 1,6 тысяч нарушений устранены на контейнерных площадках Московской области с помощью системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:26
2021-10-18T10:26
новости подмосковья
мусор
отходы
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587992703_0:142:3289:1992_1920x0_80_0_0_3001c4ae9708375e76428a60222086ff.jpg
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 1,6 тысяч нарушений устранены на контейнерных площадках Московской области с помощью системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора."С начала 2021 года приняты меры по 1700 нарушениям, выявленным с помощью системы "Безопасный регион". На данный момент 1634 из них уже устранено, в том числе 18 – за прошедшую неделю, - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам, на сегодняшний день контроль контейнерных площадок через систему "Безопасный регион" осуществляется с помощью 508 камер. Всего в регионе установлено более 76 527 видеокамер системы
https://ria.ru/20211015/gaz-1754770544.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1587992703_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_45aba42e377f163abe3157b3516ebac8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мусор, отходы, московская область (подмосковье)
10:26 18.10.2021
 

Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы
Мужчина выбрасывает мусор в мусорный контейнер для смешанных отходов в одном из дворов Москвы - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 1,6 тысяч нарушений устранены на контейнерных площадках Московской области с помощью системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора.
"С начала 2021 года приняты меры по 1700 нарушениям, выявленным с помощью системы "Безопасный регион". На данный момент 1634 из них уже устранено, в том числе 18 – за прошедшую неделю, - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.
Газовый счетчик - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
15 октября, 16:42Новости Подмосковья
Льготникам Подмосковья помогут установить датчики утечки газа
По его словам, на сегодняшний день контроль контейнерных площадок через систему "Безопасный регион" осуществляется с помощью 508 камер. Всего в регионе установлено более 76 527 видеокамер системы
 
Новости ПодмосковьяМусорОтходыМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния