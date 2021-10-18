https://ria.ru/20211018/narusheniya-1754982210.html
Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья
Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья - РИА Новости, 18.10.2021
Более 1,6 тысяч нарушений устранено на контейнерных площадках Подмосковья
Более 1,6 тысяч нарушений устранены на контейнерных площадках Московской области с помощью системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:26
2021-10-18T10:26
2021-10-18T10:26
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Более 1,6 тысяч нарушений устранены на контейнерных площадках Московской области с помощью системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы регионального Госадмтехнадзора."С начала 2021 года приняты меры по 1700 нарушениям, выявленным с помощью системы "Безопасный регион". На данный момент 1634 из них уже устранено, в том числе 18 – за прошедшую неделю, - приводятся слова главы ведомства Олега Баженова.По его словам, на сегодняшний день контроль контейнерных площадок через систему "Безопасный регион" осуществляется с помощью 508 камер. Всего в регионе установлено более 76 527 видеокамер системы
https://ria.ru/20211015/gaz-1754770544.html
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мусор, отходы, московская область (подмосковье)