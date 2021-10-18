https://ria.ru/20211018/nalog-1755027130.html

Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье

Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021

Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье

Законопроект, предусматривающий продление действия нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога до 2027 года в Подмосковье, рассмотрят на очередном... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:41

2021-10-18T13:41

2021-10-18T13:41

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий продление действия нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога до 2027 года в Подмосковье, рассмотрят на очередном заседании Мособлдумы в четверг, говорится в сообщении ведомства.Единый сельскохозяйственный налог – это налоговый режим для производителей, который работают в растениеводстве, животноводстве, лесном и сельском хозяйствах. Льгота освобождает от налога на прибыль (кроме налога на дивиденды и долговые обязательства –ред.), НДФЛ (для ИП – ред.), а также налога на имущество, если оно используется в сельскохозяйственном бизнесе."Практика показала, что положительный эффект от применения нулевой налоговой ставки есть. В 2020 году ЕСХН применяли 135 крупных хозяйств и 67 крестьянско-фермерских хозяйств. И выручка тех, кто применяет ЕСХН, растёт. В 2019 году было более 17 миллиардов рублей, в 2020 году выручка уже составила более 21 миллиарда рублей", - приводятся слова председателя профильного комитета Тараса Ефимова.В свою очередь председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян отмечает, что продление меры поддержки позволит продолжить стабильную работу АПК региона.

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московская область (подмосковье), московская областная дума, налоги