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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211018/nalog-1755027130.html
Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье
Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье - РИА Новости, 18.10.2021
Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье
Законопроект, предусматривающий продление действия нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога до 2027 года в Подмосковье, рассмотрят на очередном... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:41
2021-10-18T13:41
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
московская областная дума
налоги
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий продление действия нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога до 2027 года в Подмосковье, рассмотрят на очередном заседании Мособлдумы в четверг, говорится в сообщении ведомства.Единый сельскохозяйственный налог – это налоговый режим для производителей, который работают в растениеводстве, животноводстве, лесном и сельском хозяйствах. Льгота освобождает от налога на прибыль (кроме налога на дивиденды и долговые обязательства –ред.), НДФЛ (для ИП – ред.), а также налога на имущество, если оно используется в сельскохозяйственном бизнесе."Практика показала, что положительный эффект от применения нулевой налоговой ставки есть. В 2020 году ЕСХН применяли 135 крупных хозяйств и 67 крестьянско-фермерских хозяйств. И выручка тех, кто применяет ЕСХН, растёт. В 2019 году было более 17 миллиардов рублей, в 2020 году выручка уже составила более 21 миллиарда рублей", - приводятся слова председателя профильного комитета Тараса Ефимова.В свою очередь председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян отмечает, что продление меры поддержки позволит продолжить стабильную работу АПК региона.
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московская область (подмосковье), московская областная дума, налоги
13:41 18.10.2021
 

Нулевую ставку единого сельхозналога могут продлить в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Законопроект, предусматривающий продление действия нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога до 2027 года в Подмосковье, рассмотрят на очередном заседании Мособлдумы в четверг, говорится в сообщении ведомства.
Единый сельскохозяйственный налог – это налоговый режим для производителей, который работают в растениеводстве, животноводстве, лесном и сельском хозяйствах. Льгота освобождает от налога на прибыль (кроме налога на дивиденды и долговые обязательства –ред.), НДФЛ (для ИП – ред.), а также налога на имущество, если оно используется в сельскохозяйственном бизнесе.
Женщина бизнесмен во время работы - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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"Практика показала, что положительный эффект от применения нулевой налоговой ставки есть. В 2020 году ЕСХН применяли 135 крупных хозяйств и 67 крестьянско-фермерских хозяйств. И выручка тех, кто применяет ЕСХН, растёт. В 2019 году было более 17 миллиардов рублей, в 2020 году выручка уже составила более 21 миллиарда рублей", - приводятся слова председателя профильного комитета Тараса Ефимова.
В свою очередь председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян отмечает, что продление меры поддержки позволит продолжить стабильную работу АПК региона.
"В случае если законопроект будет принят, бюджет региона недополучит порядка 136 миллионов рублей. Однако это позволит увеличить инвестиционную привлекательность региона, создавать новые рабочие места и развивать небольшие фермерские хозяйства", - приводятся слова Керселяна.
 
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