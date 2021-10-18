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В Мордовии появится квартал юстиции
В Мордовии появится квартал юстиции - РИА Новости, 18.10.2021
В Мордовии появится квартал юстиции
Квартал юстиции, который объединит региональное управления Минюста, службу судебных приставов, лабораторию судебной экспертизы и Центр бесплатной юридической... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T19:34
2021-10-18T19:34
республика мордовия
общество
саранск
константин чуйченко
алу алханов
республика мордовия
артем здунов
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Квартал юстиции, который объединит региональное управления Минюста, службу судебных приставов, лабораторию судебной экспертизы и Центр бесплатной юридической помощи, появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Вопросы взаимодействия по функционированию подведомственных Минюсту служб обсуждались на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым в Саранске, куда в понедельник прибыли с рабочей поездкой заместитель министра юстиции РФ Али Алханов и заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко."Алханов и Савенко осмотрели площадку, которая предлагается в Саранске для размещения так называемого квартала юстиции. Сейчас все основные учреждения Минюста располагаются в зданиях площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта "Квартал юстиции" увеличит эту цифру более чем в два раза, территория будет включать управление Минюста России по Мордовии, учреждения Федеральной службы судебных приставов по республике в Саранске, Центр бесплатной юридической помощи, Мордовскую лабораторию судебной экспертизы", - говорится в сообщении.Глава Мордовии подчеркнул: квартал юстиции – проект комплексный и очень нужный, учитывая, в каких стесненных условиях работают в республике учреждения, подведомственные Минюсту. А бюро по оказанию бесплатной юридической помощи имеет высокую социальную значимость."Мы планируем создать филиалы бюро по оказанию бесплатной юридической помощи и в районах республики - это очень важно. Чтобы человек мог прийти и получить юридическую помощь, узнать, каким образом он может защитить свои права. Мы посмотрим, как реализованы пилотные проекты по созданию квартала юстиции в других регионах, и сделаем еще лучше", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Отмечается, что ряд поручений, касающихся развития имеющейся у учреждений Минюста инфраструктуры, дан по итогам визита в Мордовию в начале сентября министра юстиции РФ Константина Чуйченко.
https://ria.ru/20211015/gazifikatsiya-1754763927.html
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общество, саранск, константин чуйченко, алу алханов, республика мордовия, артем здунов, россия
19:34 18.10.2021
 

В Мордовии появится квартал юстиции

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство стадиона "Мордовия Арена" в Саранске
Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Квартал юстиции, который объединит региональное управления Минюста, службу судебных приставов, лабораторию судебной экспертизы и Центр бесплатной юридической помощи, появится в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Вопросы взаимодействия по функционированию подведомственных Минюсту служб обсуждались на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым в Саранске, куда в понедельник прибыли с рабочей поездкой заместитель министра юстиции РФ Али Алханов и заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Игорь Савенко.
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"Алханов и Савенко осмотрели площадку, которая предлагается в Саранске для размещения так называемого квартала юстиции. Сейчас все основные учреждения Минюста располагаются в зданиях площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Реализация проекта "Квартал юстиции" увеличит эту цифру более чем в два раза, территория будет включать управление Минюста России по Мордовии, учреждения Федеральной службы судебных приставов по республике в Саранске, Центр бесплатной юридической помощи, Мордовскую лабораторию судебной экспертизы", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии подчеркнул: квартал юстиции – проект комплексный и очень нужный, учитывая, в каких стесненных условиях работают в республике учреждения, подведомственные Минюсту. А бюро по оказанию бесплатной юридической помощи имеет высокую социальную значимость.
"Мы планируем создать филиалы бюро по оказанию бесплатной юридической помощи и в районах республики - это очень важно. Чтобы человек мог прийти и получить юридическую помощь, узнать, каким образом он может защитить свои права. Мы посмотрим, как реализованы пилотные проекты по созданию квартала юстиции в других регионах, и сделаем еще лучше", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что ряд поручений, касающихся развития имеющейся у учреждений Минюста инфраструктуры, дан по итогам визита в Мордовию в начале сентября министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

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