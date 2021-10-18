11:59 18.10.2021 (обновлено: 12:34 18.10.2021)
"Оппозиционная платформа" назвала слова Зеленского о Медведчуке провокацией
"Оппозиционная платформа" обвинила Зеленского в попытке выдворить Медведчука с Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на заседании Печерского районного суда города Киева
КИЕВ, 18 окт – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что президент Владимир Зеленский хочет "любой ценой" выдворить главу политсовета партии из Украины, а заявление о возможном обмене назвала политической провокацией.
Ранее Зеленский в эфире телеканала ICTV заявил, что рассмотрел бы возможность обмена находящегося под следствием Медведчука, если бы у того было гражданство РФ. Сам Медведчук заявил, что идея возможного "обмена" его не интересует, и считает, что Зеленский, рассуждая об этом, продемонстрировал, "в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина".
"Демонстративно игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, глава государства совершенно безосновательно, не располагая никакими доказательствами и аргументами, допустил якобы существование у Виктора Медведчука гражданства иного государства, кроме украинского. Более того, поправ все нормы морали, президент Зеленский показал, что любой ценой, нарушая конституцию и законы Украины, хочет выдворить Медведчука за пределы страны", - говорится в заявлении партии, опубликованном на сайте в понедельник.
В партии считают, что такие заявления Зеленского свидетельствуют о том, что уголовные дела против Медведчука "шиты белыми нитками". "Стремясь оттянуть неизбежный конец, Зеленский пытается ограничить свободу Медведчука, не задумываясь о том, к каким последствиям приведут подобные политические репрессии для мирного процесса на Украине, в частности, в "нормандском формате". Не вызывает сомнений, что организованное Зеленским незаконное уголовное преследование председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" и заявление о возможном обмене Виктора Медведчука, которое является не чем иным, как политической провокацией, ‒ это гвоздь в крышку гроба любых переговоров, демонстративное стремление решать вопросы путем произвола и беззакония, а не диалога", - заявили в партии.
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Кроме того, партия требует от Зеленского прекратить политическую расправу над Медведчуком. "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" требует от президента отказаться от инсинуаций и политических спекуляций в отношении Виктора Медведчука и прекратить политическую расправу над председателем политсовета нашей партии ‒ расправу, при которой сегодня фальсификация уголовных дел перерастает в дешевое политическое шоу Владимира Зеленского", - заявили в партии.
Украинские правоохранители 8 октября огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 декабря.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Лидер партии подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
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