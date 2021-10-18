https://ria.ru/20211018/lekarstva-1755021693.html
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств - РИА Новости, 18.10.2021
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств
Уголовное дело о халатности завели после того, как болеющие муковисцидозом дети с начала года не были полностью обеспечены льготными лекарствами в Иркутской... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:18
2021-10-18T13:18
2021-10-18T13:18
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как болеющие муковисцидозом дети с начала года не были полностью обеспечены льготными лекарствами в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов", - говорится в сообщении.По данным следствия, дети, болеющие муковисцидозом, с начала 2021 года не были полностью обеспечены льготными лекарствами из-за их отсутствия в иркутских аптеках. Подчеркивается, что следователи провели обыски в Минздраве Иркутской области, изъята необходимая документация, проводятся допросы чиновников ведомства и иных свидетелей.
https://ria.ru/20210513/lekarstvo-1732167491.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия лекарств для детей с муковисцидозом