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В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств - РИА Новости, 18.10.2021
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств
Уголовное дело о халатности завели после того, как болеющие муковисцидозом дети с начала года не были полностью обеспечены льготными лекарствами в Иркутской... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:18
2021-10-18T13:18
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как болеющие муковисцидозом дети с начала года не были полностью обеспечены льготными лекарствами в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов", - говорится в сообщении.По данным следствия, дети, болеющие муковисцидозом, с начала 2021 года не были полностью обеспечены льготными лекарствами из-за их отсутствия в иркутских аптеках. Подчеркивается, что следователи провели обыски в Минздраве Иркутской области, изъята необходимая документация, проводятся допросы чиновников ведомства и иных свидетелей.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, россия
13:18 18.10.2021
 
В Иркутской области завели дело из-за отсутствия льготных лекарств

В Иркутской области завели дело из-за отсутствия лекарств для детей с муковисцидозом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Уголовное дело о халатности завели после того, как болеющие муковисцидозом дети с начала года не были полностью обеспечены льготными лекарствами в Иркутской области, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность) по факту ненадлежащего обеспечения лекарственными препаратами детей-инвалидов", - говорится в сообщении.
По данным следствия, дети, болеющие муковисцидозом, с начала 2021 года не были полностью обеспечены льготными лекарствами из-за их отсутствия в иркутских аптеках. Подчеркивается, что следователи провели обыски в Минздраве Иркутской области, изъята необходимая документация, проводятся допросы чиновников ведомства и иных свидетелей.
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ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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