https://ria.ru/20211018/lavrov-1755057147.html

НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров

НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2021

НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров

и не объяснил причины лишения аккредитации российских дипломатов, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T16:00

2021-10-18T16:00

2021-10-18T16:41

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нато

сергей лавров

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс так и не объяснил причины лишения аккредитации российских дипломатов, заявил глава МИД Сергей Лавров. Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти. Лавров сообщил, что Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют.Глава ведомства отметил, что сегодня между сторонами нет никакого общения по линии военных.

https://ria.ru/20211018/lavrov-1755049754.html

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2021

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москва, нато, сергей лавров, россия