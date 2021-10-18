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НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров
НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров - РИА Новости, 18.10.2021
НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров
и не объяснил причины лишения аккредитации российских дипломатов, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T16:00
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москва
нато
сергей лавров
россия
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс так и не объяснил причины лишения аккредитации российских дипломатов, заявил глава МИД Сергей Лавров. Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти. Лавров сообщил, что Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют.Глава ведомства отметил, что сегодня между сторонами нет никакого общения по линии военных.
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москва, нато, сергей лавров, россия
16:00 18.10.2021 (обновлено: 16:41 18.10.2021)
 
НАТО не объяснила причины высылки российских дипломатов, заявил Лавров

Лавров заявил, что НАТО не объяснила причины высылки восьми российских дипломатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Североатлантический альянс так и не объяснил причины лишения аккредитации российских дипломатов, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Никакого объяснения причин подобного шага не сделано", - сказал он, отвечая на вопрос о высылке российских дипломатов из постпредства при НАТО.
Альянс ранее отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства и сократил число разрешений до десяти.
Лавров сообщил, что Россия с 1 ноября приостановит работу постпредства и других органов для контактов с Североатлантическим альянсом. Также неопределенное время не будет функционировать военная миссия НАТО в Москве, а информационное бюро закроют.
Глава ведомства отметил, что сегодня между сторонами нет никакого общения по линии военных.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров
 
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