https://ria.ru/20211018/lavrov-1755049754.html

НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров

НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров - РИА Новости, 18.10.2021

НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров

Москва больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны изменения в том, что касается взаимоотношений с НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:24

2021-10-18T15:24

2021-10-18T15:26

в мире

москва

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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россия

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны изменения в том, что касается взаимоотношений с НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Ни в каком равноправном диалоге НАТО не заинтересована. Ну если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявила о невозможности таких перемен", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя решение НАТО отозвать с 1 ноября аккредитации у 8 сотрудников российского постпредства при альянсе.

https://ria.ru/20211018/nato-1755039800.html

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в мире, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия