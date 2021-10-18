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НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров
НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров - РИА Новости, 18.10.2021
НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров
Москва больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны изменения в том, что касается взаимоотношений с НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:24
2021-10-18T15:24
2021-10-18T15:26
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Москва больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны изменения в том, что касается взаимоотношений с НАТО, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров."Ни в каком равноправном диалоге НАТО не заинтересована. Ну если это так, то мы не видим большой необходимости в том, чтобы продолжать делать вид, что какие-то перемены в обозримом будущем возможны, потому что НАТО уже, по сути дела, заявила о невозможности таких перемен", - сказал Лавров на пресс-конференции, комментируя решение НАТО отозвать с 1 ноября аккредитации у 8 сотрудников российского постпредства при альянсе.
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в мире, москва, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
15:24 18.10.2021 (обновлено: 15:26 18.10.2021)
НАТО заявила о невозможности перемен в отношениях с Россией, считает Лавров
Лавров заявил, что Россия больше не будет делать вид, что отношения с НАТО можно наладить