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Туризм
https://ria.ru/20211018/krym-1755068737.html
Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах
Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах - РИА Новости, 18.10.2021
Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах
Пятнадцать грантов выдали на развитие инклюзивного туризма в Крыму, чтобы обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан в сезоне 2022 года, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T17:29
2021-10-18T17:29
туризм
республика крым
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
туризм
пляжи
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пятнадцать грантов выдали на развитие инклюзивного туризма в Крыму, чтобы обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан в сезоне 2022 года, сообщает министерство курортов региона."Пользователи пляжных территорий получили 15 грантов на развитие инклюзивного туризма, они направлены на организацию беспрепятственного доступа и необходимой инфраструктуры. К сезону 2022 года все эти проекты должны быть реализованы", — говорится в сообщении.Проект реализуется совместно министерством курортов Крыма и Ростуризмом для обеспечения доступности отдыха для маломобильных групп населения. В прошедшем сезоне в Крыму работало более 440 пляжей.
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республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, пляжи, отдых на море
17:29 18.10.2021
 
Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах

Крым получил 15 грантов, чтобы обеспечить доступность пляжей маломобильным людям

© Фото : @instagram/olenevka_miamiПляж Майами в поселке Оленевка в Крыму
Пляж Майами в поселке Оленевка в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© Фото : @instagram/olenevka_miami
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пятнадцать грантов выдали на развитие инклюзивного туризма в Крыму, чтобы обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан в сезоне 2022 года, сообщает министерство курортов региона.
"Пользователи пляжных территорий получили 15 грантов на развитие инклюзивного туризма, они направлены на организацию беспрепятственного доступа и необходимой инфраструктуры. К сезону 2022 года все эти проекты должны быть реализованы", — говорится в сообщении.
Проект реализуется совместно министерством курортов Крыма и Ростуризмом для обеспечения доступности отдыха для маломобильных групп населения. В прошедшем сезоне в Крыму работало более 440 пляжей.
Пляж отеля Алые Паруса в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.09.2021
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