https://ria.ru/20211018/krym-1755068737.html

Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах

Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах - РИА Новости, 18.10.2021

Крым получил гранты на обеспечение доступной среды на пляжах

Пятнадцать грантов выдали на развитие инклюзивного туризма в Крыму, чтобы обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан в сезоне 2022 года, сообщает... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T17:29

2021-10-18T17:29

2021-10-18T17:29

туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Пятнадцать грантов выдали на развитие инклюзивного туризма в Крыму, чтобы обеспечить доступность пляжей для маломобильных граждан в сезоне 2022 года, сообщает министерство курортов региона."Пользователи пляжных территорий получили 15 грантов на развитие инклюзивного туризма, они направлены на организацию беспрепятственного доступа и необходимой инфраструктуры. К сезону 2022 года все эти проекты должны быть реализованы", — говорится в сообщении.Проект реализуется совместно министерством курортов Крыма и Ростуризмом для обеспечения доступности отдыха для маломобильных групп населения. В прошедшем сезоне в Крыму работало более 440 пляжей.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, пляжи, отдых на море