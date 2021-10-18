Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211018/krasnodar-1755017671.html
В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове
В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове - РИА Новости, 18.10.2021
В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове
Шестнадцатилетний подросток в Краснодаре, ударивший женщину битой по голове, с учётом наказания за другое преступление, получил два года воспитательной колонии, РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T12:57
2021-10-18T12:57
происшествия
краснодарский край
краснодар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Краснодаре, ударивший женщину битой по голове, с учётом наказания за другое преступление, получил два года воспитательной колонии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В начале апреля в интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и делает замечание тинейджеру, распивавшему спиртное, после чего тот наносит ей удар по голове битой. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной, тем не менее, после серии публикаций об инциденте в СМИ Следственный комитет изъял материалы из полиции возбудил в отношении юноши дело о хулиганстве."Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему местному жителю, который в начале апреля напал с битой на женщину. Он признан виновным в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ)… Приговором суда молодому человеку с учетом ранее назначенного наказания за совершение другого преступления, назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - сообщило в понедельник СУСК.Уточняется, что ещё пятеро подростков, которые в тот момент находились с ним, но не остановили его и не оказали помощь пострадавшей, поставлены на учет в полиции и по месту учебы.
https://ria.ru/20210407/krasnodar-1727239023.html
https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html
краснодарский край
краснодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, краснодарский край, краснодар, россия
12:57 18.10.2021
 
В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове

Краснодарский подросток, ударивший женщину битой по голове, получил два года колонии

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Краснодаре, ударивший женщину битой по голове, с учётом наказания за другое преступление, получил два года воспитательной колонии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В начале апреля в интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и делает замечание тинейджеру, распивавшему спиртное, после чего тот наносит ей удар по голове битой. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной, тем не менее, после серии публикаций об инциденте в СМИ Следственный комитет изъял материалы из полиции возбудил в отношении юноши дело о хулиганстве.
Подросток ударил женщину битой по голове
7 апреля, 17:17
В Краснодаре подросток ударил женщину битой по голове из-за замечания
"Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему местному жителю, который в начале апреля напал с битой на женщину. Он признан виновным в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ)… Приговором суда молодому человеку с учетом ранее назначенного наказания за совершение другого преступления, назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - сообщило в понедельник СУСК.
Уточняется, что ещё пятеро подростков, которые в тот момент находились с ним, но не остановили его и не оказали помощь пострадавшей, поставлены на учет в полиции и по месту учебы.
Скриншот с видеокамеры
11 августа, 08:00
"Хочу все забыть": что сделала с мужчиной толпа подростков
 
ПроисшествияКраснодарский крайКраснодарРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42В пяти районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за гибели сельхозкультур
04:34КНДР запустила снаряд в сторону Японского моря, передает Ренхап
04:25Диетолог назвала идеальные продукты для ужина
04:19Специалист научила, как удалить личное фото из чужих соцсетей
04:14Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
04:14Украинских пенсионеров призвали готовиться к "худшему"
04:09На Украине рассказали о "троянском коне" против "Северного потока — 2"
04:03Венесуэльский политик назвал экстрадицию Сааба в США давлением на Мадуро
03:38СМИ сообщили об убийстве в Коста-Рике на ферме американца шести человек
03:37В России испытали автономную группу ударных роботов, сообщил источник
03:19В "Росатоме" рассказали, как первыми в мире нашли решение важной задачи
03:18Юрист рассказал, как правильно оспорить штраф с видеокамеры
03:15Врач перечислила помогающие снять стресс продукты
03:07На Камчатке расширили перечень сфер, где введена обязательная вакцинация
03:00Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит
03:00Юристы рассказали, за что владельцам квартир грозят серьезные штрафы
02:58Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
02:44Россия и США подготовили проект резолюции по информационной безопасности
02:40Бастрыкин поручил проверить действия следователя в Ленинградской области
02:35Диетолог рассказала, что произойдет с организмом, если отказаться от мяса
Лента новостейМолния