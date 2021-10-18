В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове
Краснодарский подросток, ударивший женщину битой по голове, получил два года колонии
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Краснодаре, ударивший женщину битой по голове, с учётом наказания за другое преступление, получил два года воспитательной колонии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
В начале апреля в интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и делает замечание тинейджеру, распивавшему спиртное, после чего тот наносит ей удар по голове битой. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной, тем не менее, после серии публикаций об инциденте в СМИ Следственный комитет изъял материалы из полиции возбудил в отношении юноши дело о хулиганстве.
"Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему местному жителю, который в начале апреля напал с битой на женщину. Он признан виновным в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ)… Приговором суда молодому человеку с учетом ранее назначенного наказания за совершение другого преступления, назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - сообщило в понедельник СУСК.
Уточняется, что ещё пятеро подростков, которые в тот момент находились с ним, но не остановили его и не оказали помощь пострадавшей, поставлены на учет в полиции и по месту учебы.
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