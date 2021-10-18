https://ria.ru/20211018/krasnodar-1755017671.html

В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове

В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове - РИА Новости, 18.10.2021

В Краснодаре осудили подростка, ударившего женщину битой по голове

Шестнадцатилетний подросток в Краснодаре, ударивший женщину битой по голове, с учётом наказания за другое преступление, получил два года воспитательной колонии, РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T12:57

2021-10-18T12:57

2021-10-18T12:57

происшествия

краснодарский край

краснодар

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg

КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Шестнадцатилетний подросток в Краснодаре, ударивший женщину битой по голове, с учётом наказания за другое преступление, получил два года воспитательной колонии, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.В начале апреля в интернете появилось видео с уличной камеры видеонаблюдения, на котором женщина во дворе многоэтажного дома подходит к группе подростков и делает замечание тинейджеру, распивавшему спиртное, после чего тот наносит ей удар по голове битой. Судя по реакции женщины, травма от удара могла оказаться несерьезной, тем не менее, после серии публикаций об инциденте в СМИ Следственный комитет изъял материалы из полиции возбудил в отношении юноши дело о хулиганстве."Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 16-летнему местному жителю, который в начале апреля напал с битой на женщину. Он признан виновным в хулиганстве (ч.2 ст.213 УК РФ)… Приговором суда молодому человеку с учетом ранее назначенного наказания за совершение другого преступления, назначено наказание в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы, которое ему надлежит отбывать в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу", - сообщило в понедельник СУСК.Уточняется, что ещё пятеро подростков, которые в тот момент находились с ним, но не остановили его и не оказали помощь пострадавшей, поставлены на учет в полиции и по месту учебы.

https://ria.ru/20210407/krasnodar-1727239023.html

https://ria.ru/20210811/draka-1745248714.html

краснодарский край

краснодар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, краснодар, россия