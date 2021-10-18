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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755052065.html
В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя
В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя - РИА Новости, 18.10.2021
В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя
Открывшийся в Калуге новый ковидный госпиталь позволит разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи, сообщает правительство... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T15:34
2021-10-18T15:34
калужская область
общество
калуга
здоровье - общество
коронавирусы
владислав шапша
россия
коронавирус covid-19
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Открывшийся в Калуге новый ковидный госпиталь позволит разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи, сообщает правительство региона.На прошлой неделе в Калуге начал работу новый ковидный госпиталь – структурное подразделение Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. В состав медучреждения вошли четыре лечебных и одно реанимационное отделение.В понедельник на заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша отметил, что в области сложилась тревожная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это повлекло рост нагрузки на медицинские учреждения. По его словам, в этой связи особенно важен тот факт, что новый инфекционный госпиталь уже начал принимать пациентов – всего он способен принять до 450 человек.Губернатор подчеркнул, что госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием и, что особенно важно, имеет кислородную станцию. "Людей болеет много, и разбор кислорода достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им себя в полной мере", - цитирует главу региона пресс-служба.Шапша особо отметил, что благодаря строительству госпиталя удалось решить сразу две задачи: увеличен резерв инфекционных коек, а также появилась возможность разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой помощи пациентам с другими патологиями. В первую очередь речь идет о сосудистом центре, информирует правительство региона."Прошу министерство здравоохранения внимательнейшим образом к этому вопросу отнестись. Мы не просто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты – та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как можно быстрее нужно вернуться к ее оказанию в полном объеме", - заявил Шапша.
https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1754992424.html
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общество, калуга, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:34 18.10.2021
 
В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя

Ковидный госпиталь в Калуге позволит региону вернуться к оказанию плановой медпомощи

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкШоссе Р92 на въезде в Калугу
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Открывшийся в Калуге новый ковидный госпиталь позволит разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи, сообщает правительство региона.
На прошлой неделе в Калуге начал работу новый ковидный госпиталь – структурное подразделение Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. В состав медучреждения вошли четыре лечебных и одно реанимационное отделение.
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В понедельник на заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша отметил, что в области сложилась тревожная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это повлекло рост нагрузки на медицинские учреждения. По его словам, в этой связи особенно важен тот факт, что новый инфекционный госпиталь уже начал принимать пациентов – всего он способен принять до 450 человек.
Губернатор подчеркнул, что госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием и, что особенно важно, имеет кислородную станцию. "Людей болеет много, и разбор кислорода достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им себя в полной мере", - цитирует главу региона пресс-служба.
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Шапша особо отметил, что благодаря строительству госпиталя удалось решить сразу две задачи: увеличен резерв инфекционных коек, а также появилась возможность разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой помощи пациентам с другими патологиями. В первую очередь речь идет о сосудистом центре, информирует правительство региона.
"Прошу министерство здравоохранения внимательнейшим образом к этому вопросу отнестись. Мы не просто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты – та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как можно быстрее нужно вернуться к ее оказанию в полном объеме", - заявил Шапша.
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