https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755052065.html

В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя

В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя - РИА Новости, 18.10.2021

В Калуге оценили важность нового ковидного госпиталя

Открывшийся в Калуге новый ковидный госпиталь позволит разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи, сообщает правительство... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T15:34

2021-10-18T15:34

2021-10-18T15:34

калужская область

общество

калуга

здоровье - общество

коронавирусы

владислав шапша

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_669985c62303e2f828ac113a09e4d8eb.jpg

КАЛУГА, 18 окт – РИА Новости. Открывшийся в Калуге новый ковидный госпиталь позволит разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой медицинской помощи, сообщает правительство региона.На прошлой неделе в Калуге начал работу новый ковидный госпиталь – структурное подразделение Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. В состав медучреждения вошли четыре лечебных и одно реанимационное отделение.В понедельник на заседании областного правительства губернатор Владислав Шапша отметил, что в области сложилась тревожная ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это повлекло рост нагрузки на медицинские учреждения. По его словам, в этой связи особенно важен тот факт, что новый инфекционный госпиталь уже начал принимать пациентов – всего он способен принять до 450 человек.Губернатор подчеркнул, что госпиталь оснащен всем необходимым оборудованием и, что особенно важно, имеет кислородную станцию. "Людей болеет много, и разбор кислорода достаточно большой. Важно, что мы способны обеспечить им себя в полной мере", - цитирует главу региона пресс-служба.Шапша особо отметил, что благодаря строительству госпиталя удалось решить сразу две задачи: увеличен резерв инфекционных коек, а также появилась возможность разгрузить другие лечебные учреждения для оказания плановой помощи пациентам с другими патологиями. В первую очередь речь идет о сосудистом центре, информирует правительство региона."Прошу министерство здравоохранения внимательнейшим образом к этому вопросу отнестись. Мы не просто расширяем коечный фонд, а должны вернуться к оказанию плановой медицинской помощи людям, которые неотложно в этом нуждаются. Вы прекрасно понимаете, что инфаркты и инсульты – та помощь, которую нельзя отложить на долгий срок. И нам как можно быстрее нужно вернуться к ее оказанию в полном объеме", - заявил Шапша.

https://ria.ru/20211018/vaktsinatsiya-1754992424.html

https://ria.ru/20211013/kaluga-1754445641.html

https://ria.ru/20211005/kredity-1753246213.html

калуга

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, калуга, здоровье - общество, коронавирусы, владислав шапша, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии