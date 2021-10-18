https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755001136.html
В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 1267 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:43
2021-10-18T11:43
2021-10-18T11:43
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1267 человек с COVID-19, на ИВЛ находятся 639 пациентов, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.Отмечается, что в городе выздоровели еще 3 237 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 536 156.Также сообщается, что в столице скончались 69 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1267 человек с COVID-19, на ИВЛ — 639 пациентов