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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754998705.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:35
2021-10-18T11:35
распространение коронавируса
общество
сахалинская область
магаданская область
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,14%, 2. Магаданская область 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%", - говорится в сообщении.
сахалинская область
магаданская область
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общество, сахалинская область, магаданская область, республика калмыкия, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:35 18.10.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Сахалинской области — 0,14%

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Сахалинской области — 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Сахалинская область 0,14%, 2. Магаданская область 0,18%, 3. Республика Калмыкия 0,19%", - говорится в сообщении.
 
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