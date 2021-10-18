https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754997689.html

В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021

В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19

За сутки в России выписаны 16 431 человек после COVID-19, за все время — 7 017 055, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T11:33

2021-10-18T11:33

2021-10-18T11:33

распространение коронавируса

общество

нижегородская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 431 человек после COVID-19, за все время — 7 017 055, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 431 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 017 055", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 3237, Подмосковье — 1684, Нижегородской области — 561.

https://ria.ru/20211015/protsenko-1754689874.html

нижегородская область

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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