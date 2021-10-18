https://ria.ru/20211018/koronavirus-1754997689.html
В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19 - РИА Новости, 18.10.2021
В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19
За сутки в России выписаны 16 431 человек после COVID-19, за все время — 7 017 055, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T11:33
2021-10-18T11:33
2021-10-18T11:33
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общество
нижегородская область
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россия
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 16 431 человек после COVID-19, за все время — 7 017 055, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 431 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 017 055", - говорится в сообщении.В частности, в Москве — 3237, Подмосковье — 1684, Нижегородской области — 561.
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В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 16 431 человека после COVID-19, за все время — 7 017 055