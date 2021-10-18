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Белгородская область
Белгородская область
https://ria.ru/20211018/konkurs-1755035194.html
Белгородскую область на конкурсе "Вкусы России" представят 15 брендов
Белгородскую область на конкурсе "Вкусы России" представят 15 брендов - РИА Новости, 18.10.2021
Белгородскую область на конкурсе "Вкусы России" представят 15 брендов
Белгородская область будет представлена 15 брендами на конкурсе "Вкусы России-2021", сообщает правительство региона. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T14:18
2021-10-18T14:18
белгородская область
общество
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Белгородская область будет представлена 15 брендами на конкурсе "Вкусы России-2021", сообщает правительство региона.Народное голосование стартует уже 20 октября. В этом году на конкурс подано более 700 заявок брендов продуктов питания со всех регионов России. Белгородскую область, как отмечает правительство региона, представляют: "Алексеевское кориандровое масло", "Алексеевское сгущенное молоко", "Горинские мясные деликатесы", "Стригуновский лук", "Борисовский сыр", "Белгородские чаи", "Белгородская свинина", "Медовый квас из Волоконовки", "Грайворонские яблочные чипсы", "Краснояружский слобожанский вареник", "Прохоровская солдатская каша", "Спаржа Белогорья", "Старооскольская мука", "Кузькинская капуста", "Сурковский чеснок"."На конкурс представлены всеми любимые, популярные и перспективные белгородские бренды, обладающие высоким экспортным и агротуристическим потенциалом. Продукция данных брендов широко известна и востребована среди жителей не только области, но и России", - сообщает департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.Экспертному жюри конкурса предстоит выбрать лучшие бренды в семи номинациях, а в номинации "Нас выбирают" победителей определят прямым голосованием на сайте конкурса.Голосование пройдет с 20 октября по 7 ноября. Чтобы принять в нем участие, необходимо зайти на сайт вкусыроссии.рф, выбрать в поиске бренд, за который хотите отдать голос, и нажать соответствующую кнопку. С одного устройства проголосовать можно за три российских бренда, в том числе - только за один белгородский.
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общество, белгородская область, россия
14:18 18.10.2021
 
Белгородскую область на конкурсе "Вкусы России" представят 15 брендов

Белгородскую область на конкурсе "Вкусы России-2021" представят 15 брендов

CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5Белгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
CC BY-SA 2.0 / Alexxx Malev / Belgorod 5
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 18 окт - РИА Новости. Белгородская область будет представлена 15 брендами на конкурсе "Вкусы России-2021", сообщает правительство региона.
Народное голосование стартует уже 20 октября. В этом году на конкурс подано более 700 заявок брендов продуктов питания со всех регионов России. Белгородскую область, как отмечает правительство региона, представляют: "Алексеевское кориандровое масло", "Алексеевское сгущенное молоко", "Горинские мясные деликатесы", "Стригуновский лук", "Борисовский сыр", "Белгородские чаи", "Белгородская свинина", "Медовый квас из Волоконовки", "Грайворонские яблочные чипсы", "Краснояружский слобожанский вареник", "Прохоровская солдатская каша", "Спаржа Белогорья", "Старооскольская мука", "Кузькинская капуста", "Сурковский чеснок".
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"На конкурс представлены всеми любимые, популярные и перспективные белгородские бренды, обладающие высоким экспортным и агротуристическим потенциалом. Продукция данных брендов широко известна и востребована среди жителей не только области, но и России", - сообщает департамент агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области.
Экспертному жюри конкурса предстоит выбрать лучшие бренды в семи номинациях, а в номинации "Нас выбирают" победителей определят прямым голосованием на сайте конкурса.
Голосование пройдет с 20 октября по 7 ноября. Чтобы принять в нем участие, необходимо зайти на сайт вкусыроссии.рф, выбрать в поиске бренд, за который хотите отдать голос, и нажать соответствующую кнопку. С одного устройства проголосовать можно за три российских бренда, в том числе - только за один белгородский.
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