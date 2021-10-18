https://ria.ru/20211018/koloniya-1754984492.html
Власти рассказали о работе колонии во Владикавказе, где устроили беспорядки
Власти рассказали о работе колонии во Владикавказе, где устроили беспорядки - РИА Новости, 18.10.2021
Власти рассказали о работе колонии во Владикавказе, где устроили беспорядки
Колония во Владикавказе, где порядка 200 заключенных устроили беспорядки, работает штатно, побег не допущен, сообщил врио зампредседателя правительства Северной РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:34
2021-10-18T10:34
2021-10-18T10:34
происшествия
владикавказ
следственный комитет россии (ск рф)
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 18 окт - РИА Новости. Колония во Владикавказе, где порядка 200 заключенных устроили беспорядки, работает штатно, побег не допущен, сообщил врио зампредседателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.В пятницу представитель экстренных служб сообщил, что силовики подавили волнения в исправительной колонии №1, где находятся порядка 600 человек, во Владикавказе. По информации УФСИН региона, беспорядки устроили двое заключенных, помещенных в ШИЗО колонии. В СК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту беспорядков."Пятнадцатого октября заключенные ИК-1 в количестве 200 человек начали выражать недовольство проводимыми администрацией колонии режимными мероприятиями и учинили массовые беспорядки, выразившиеся в повреждении казенного имущества, в связи с чем был введен в действие сигнал "Вулкан - 2". Территория ИК-1 по периметру была полностью оцеплена. Побег заключенных не допущен. В настоящее время в ИК-1 порядок восстановлен, работа осуществляется в штатном режиме", - сказал Томаев на совещании.
https://ria.ru/20211016/vladikavkaz-1754846619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф), республика северная осетия - алания
Власти рассказали о работе колонии во Владикавказе, где устроили беспорядки
Колония во Владикавказе, где произошли беспорядки, работает штатно