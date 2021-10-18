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Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью
Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью - РИА Новости, 18.10.2021
Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал чушью рассуждения о возможном выходе его страны из Европейского союза. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T10:58
2021-10-18T11:04
в мире
право и справедливость
польша
ярослав качиньский
евросоюз
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал чушью рассуждения о возможном выходе его страны из Европейского союза.В последнее время, как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из Европейского Союза. В обиход уже вошло понятие "Polexit" по аналогии с "Brexit". Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
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в мире, право и справедливость, польша, ярослав качиньский, евросоюз
10:58 18.10.2021 (обновлено: 11:04 18.10.2021)
 
Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью

Глава правящей партии Польши Качиньский назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью

© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Alik Keplicz
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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал чушью рассуждения о возможном выходе его страны из Европейского союза.
В последнее время, как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из Европейского Союза. В обиход уже вошло понятие "Polexit" по аналогии с "Brexit". Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.

"Весь этот Polexit - полная чушь. С тем же успехом они (польская оппозиция – ред.) могли бы объявить, что я хочу присоединить Польшу к кому-нибудь из соседей, пугать такой ерундой поляков и устроить под этими лозунгами демонстрацию", - заявил Качиньский в интервью изданию Sieci.

Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
16 октября, 08:34
В Польше захотели ввести новые санкции против России
 
В миреПраво и справедливостьПольшаЯрослав КачиньскийЕвросоюз
 
 
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