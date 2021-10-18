https://ria.ru/20211018/kachinskiy-1754989026.html

Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью

Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью - РИА Новости, 18.10.2021

Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал чушью рассуждения о возможном выходе его страны из Европейского союза. РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T10:58

2021-10-18T10:58

2021-10-18T11:04

в мире

право и справедливость

польша

ярослав качиньский

евросоюз

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ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал чушью рассуждения о возможном выходе его страны из Европейского союза.В последнее время, как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из Европейского Союза. В обиход уже вошло понятие "Polexit" по аналогии с "Brexit". Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.

https://ria.ru/20211016/sanktsii-1754838737.html

польша

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в мире, право и справедливость, польша, ярослав качиньский, евросоюз