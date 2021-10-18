10:58 18.10.2021 (обновлено: 11:04 18.10.2021)
Глава правящей партии Польши назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью
Глава правящей партии Польши Качиньский назвал рассуждения о выходе страны из ЕС чушью
© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 18 окт – РИА Новости. Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский назвал чушью рассуждения о возможном выходе его страны из Европейского союза.
В последнее время, как власти Польши, так и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в желании вывести республику из Европейского Союза. В обиход уже вошло понятие "Polexit" по аналогии с "Brexit". Недавно Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского Союза на фоне сразу нескольких вердиктов Суда ЕС, осудившего действия польских властей. В пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила изучить решение КС Польши, чтобы принять дальнейшие меры.
"Весь этот Polexit - полная чушь. С тем же успехом они (польская оппозиция – ред.) могли бы объявить, что я хочу присоединить Польшу к кому-нибудь из соседей, пугать такой ерундой поляков и устроить под этими лозунгами демонстрацию", - заявил Качиньский в интервью изданию Sieci.
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