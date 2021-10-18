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Тилль Линдеманн записал кавер на песню "Always on my mind"
Тилль Линдеманн записал кавер на песню "Always on my mind" - РИА Новости, 18.10.2021
Тилль Линдеманн записал кавер на песню "Always on my mind"
Тилль Линдеманн и группа Emigrate записали кавер на песню "Always on my mind", сообщает NME. РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T18:58
2021-10-18T18:58
2021-10-18T18:58
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тилль Линдеманн и группа Emigrate записали кавер на песню "Always on my mind", сообщает NME. Emigrate — это проект, созданный в 2005 году гитаристом Rammstaein Рихардом Круспе. Команда сейчас готовится к выпуску своей четвертой пластинки "The persistence of memory". Ее релиз запланирован на 5 ноября. Рок-версия "Always on my mind" Emigrate — третий сингл с будущего альбома Emigrate. Песня была написана Джонни Кристофером, Марком Джеймсом и Уэйном Карсоном. Впервые она была выпущена в исполнении Гвена МакКрея в 1972. Emigrate не единственные, кто сделал кавер на знаменитую композицию. Свою интерпретацию "Always on my mind" также предлагали Элвис Пресли, Уилли Нельсон, Pet Shop Boys и другие.
https://ria.ru/20210904/lindemann-1748721372.html
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РИА Новости
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тилль линдеманн, новости культуры, музыка, rammstein
Тилль Линдеманн записал кавер на песню "Always on my mind"
Тилль Линдеманн и группа Emigrate записали кавер на песню "Always on My Mind"
МОСКВА, 18 окт — РИА Новости.
Тилль Линдеманн и группа Emigrate записали кавер на песню "Always on my mind", сообщает
NME.
Emigrate — это проект, созданный в 2005 году гитаристом Rammstaein Рихардом Круспе. Команда сейчас готовится к выпуску своей четвертой пластинки "The persistence of memory". Ее релиз запланирован на 5 ноября.
Рок-версия "Always on my mind" Emigrate — третий сингл с будущего альбома Emigrate. Песня была написана Джонни Кристофером, Марком Джеймсом и Уэйном Карсоном. Впервые она была выпущена в исполнении Гвена МакКрея в 1972.
Emigrate не единственные, кто сделал кавер на знаменитую композицию. Свою интерпретацию "Always on my mind" также предлагали Элвис Пресли, Уилли Нельсон, Pet Shop Boys и другие.