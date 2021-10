https://ria.ru/20211018/jagger-1755072473.html

Тилль Линдеманн записал кавер на песню "Always on my mind"

2021-10-18T18:58

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тилль Линдеманн и группа Emigrate записали кавер на песню "Always on my mind", сообщает NME. Emigrate — это проект, созданный в 2005 году гитаристом Rammstaein Рихардом Круспе. Команда сейчас готовится к выпуску своей четвертой пластинки "The persistence of memory". Ее релиз запланирован на 5 ноября. Рок-версия "Always on my mind" Emigrate — третий сингл с будущего альбома Emigrate. Песня была написана Джонни Кристофером, Марком Джеймсом и Уэйном Карсоном. Впервые она была выпущена в исполнении Гвена МакКрея в 1972. Emigrate не единственные, кто сделал кавер на знаменитую композицию. Свою интерпретацию "Always on my mind" также предлагали Элвис Пресли, Уилли Нельсон, Pet Shop Boys и другие.

