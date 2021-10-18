https://ria.ru/20211018/izrail-1755023373.html

Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений

Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений - РИА Новости, 18.10.2021

Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных... РИА Новости, 18.10.2021

2021-10-18T13:26

2021-10-18T13:26

2021-10-18T13:26

в мире

израиль

владимир путин

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нафтали беннет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами."Поздравляю Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие годы мы укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу нашим народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность", - написал Беннет на своей официальной странице в Twitter.Россия и Израиль отмечают 18 октября 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений.

https://ria.ru/20211018/izrail-1754967596.html

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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет