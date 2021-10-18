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Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений - РИА Новости, 18.10.2021
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:26
2021-10-18T13:26
в мире
израиль
владимир путин
россия
нафтали беннет
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами."Поздравляю Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие годы мы укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу нашим народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность", - написал Беннет на своей официальной странице в Twitter.Россия и Израиль отмечают 18 октября 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений.
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в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет
13:26 18.10.2021
 
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений

Премьер Израиля Беннет поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений двух стран

© AP Photo / Ariel SchalitПремьер-министр Израиля Нафтали Беннет
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами.
"Поздравляю Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие годы мы укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу нашим народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность", - написал Беннет на своей официальной странице в Twitter.
Россия и Израиль отмечают 18 октября 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений.
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В миреИзраильВладимир ПутинРоссияНафтали Беннет
 
 
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