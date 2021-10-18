https://ria.ru/20211018/izrail-1755023373.html
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений - РИА Новости, 18.10.2021
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных... РИА Новости, 18.10.2021
2021-10-18T13:26
2021-10-18T13:26
2021-10-18T13:26
в мире
израиль
владимир путин
россия
нафтали беннет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 окт - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет направил поздравление президенту России Владимиру Путину в связи с 30-летием восстановления полноформатных дипломатических отношений между странами."Поздравляю Владимира Путина с 30-летием установления дипломатических отношений между нашими странами. За прошедшие годы мы укрепили наши исторические связи и установили тесные двусторонние отношения, которые приносят пользу нашим народам и помогают продвигать региональную безопасность и стабильность", - написал Беннет на своей официальной странице в Twitter.Россия и Израиль отмечают 18 октября 30-летие восстановления полноформатных дипломатических отношений.
https://ria.ru/20211018/izrail-1754967596.html
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e631baaeca175438640b17879d9a7a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, владимир путин, россия, нафтали беннет
Премьер Израиля поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений
Премьер Израиля Беннет поздравил Путина с 30-летием восстановления дипотношений двух стран